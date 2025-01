Por un “México te abraza” transparente

Los dos años anteriores, en escenarios de emergencias naturales, propuse a través de estas colaboraciones que la gestión de las crisis se desarrolle en total transparencia. Fue en el contexto de los huracanes Otis (2023) y Beryl (2024) que el INAI y otros actores gubernamentales y de la sociedad civil apelamos por que la gestión de las emergencias naturales incluyera acciones concretas de transparencia proactiva, primero, para que la población tuviera acceso de manera oportuna a información sobre el fenómeno en sí mismo; segundo, información accesible sobre los apoyos gubernamentales disponibles y, tercero, transparencia sobre el manejo de los recursos públicos involucrados, es decir, transparencia para la rendición de cuentas.

Hoy el país se encuentra ante una nueva emergencia, esta vez no de carácter natural sino político: la deportación masiva de personas indocumentadas desde Estados Unidos, no sólo mexicanas sino de otras nacionalidades también. Sin embargo, esta emergencia no llegó de manera sorpresiva, las intenciones del nuevo gobierno de los Estados Unidos se habían venido anunciando reiteradamente y el Gobierno de México pudo planificar y anunciar la estrategia “México te abraza”, centrada en tres pilares alrededor de las personas deportadas: asistencia y protección consular, recepción y apoyo en los estados fronterizos e integración al empleo y a los programas sociales mexicanos. En la práctica, la estrategia incluye brindar a esas personas un apoyo económico de dos mil pesos, atención médica en el IMSS y trasladarles, primero, a los centros de atención fronteriza y, segundo, a las capitales de sus estados de origen (en el caso de las y los connacionales).

En este contexto, no se puede perder de vista que la atención de emergencias demanda la rápida movilización de recursos públicos, lo cual abre posibilidades a malos manejos, ya sean por corrupción o inclusive por desconocimiento de normas específicas. Por otro lado, las emergencias tienen por definición personas afectadas, o que pueden serlo potencialmente y, desafortunadamente, lo común es que esas personas ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad de manera previa a la emergencia. Es el caso de las personas migrantes indocumentadas, que suelen tener esa calidad no por gusto propio sino por necesidad, porque en sus lugares de origen no encontraron las condiciones para vivir de manera digna o segura.

Por esas razones, la gestión de la emergencia migrante requiere, como en emergencias anteriores, de un importante componente de transparencia proactiva, para que las personas destinatarias de los apoyos sepan claramente cómo acceder a ellos y para que las y los mexicanos tengamos claridad de cómo se están gestionando los recursos que provienen de nuestros impuestos.

Será muy importante que, en los meses por venir, todas y todos los mexicanos cerremos filas y seamos un gran equipo para enfrentar los retos que nos depara esta nueva administración del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, será muy importante que lo hagamos en un ambiente de transparencia y rendición de cuentas que fortalezca nuestros lazos de confianza, hoy más necesarios que nunca.

POR ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ

COMISIONADO PRESIDENTE DEL INAI

@ADRIANALCALA75

PAL