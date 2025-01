No fue catastrófico

Pese a los pronósticos de algunos, y los deseos de otros, la primera semana de Donald Trump en la presidencia de EU no fue fatídica para México; no llegó la catástrofe que varios anunciaron.

Estamos lejos aún de poder cantar victoria, y con el presidente de EU nunca se sabe, pero la realidad está a la vista de quien quiera verla: no hay crisis en las fronteras ni ríos de personas intentando cruzar o siendo deportadas, no se ha impuesto aranceles a producto mexicano alguno (aunque permanece el amago), el dólar no se disparó y no llegó una invasión de agentes o soldados estadounidenses a nuestro país.

Si acaso, y cae en el terreno de la ocurrencia, Trump le cambió el nombre al Golfo de México por Golfo de América, aunque nadie más que él tomará en serio semejante puntada.

México transitó la primera semana de Trump en la Casa Blanca con relativo éxito. Mucho peor ha sido el trato a Canadá, por ejemplo, contra quien ha desquitado su furia. Y sí, hay actos propagandísticos, como la exhibición de imágenes donde se muestra a supuestos migrantes indocumentados –“criminales”, aseguran- y se comunica el despliegue de las fuerzas armadas estadounidenses en operaciones en la frontera con nuestro país, pero nada más. El avión en el que supuestamente fueron enviadas las personas sin papeles, aterrizó en Guatemala. Y las tropas destacadas al norte del río Bravo, no hicieron más que una demostración del equipo con el que cuentan. Hasta ahí quedó todo.

El sistema de CBP One quedó cerrado, pero no ha derivado en un colapso de las fronteras mexicanas, ni en que se desborden las mismas. Mucho menos en estampas de elementos estadounidenses blindando los pasos fronterizos o conteniendo a personas en su intento por cruzar.

El dólar no se movió demasiado y los aranceles no han llegado (aún). Desde luego cualquier cosa puede suceder, pero esto es día a día.

Por ahora, México respira. Y el gobierno de la presidenta Sheinbaum, también. Aunque hay presiones y habrá retos inmensos por sortear, en el arranque no fuimos la piñata de la fiesta.

Dos peligros se asoman, además de la posibilidad de que se cumplan los aranceles esta misma semana. Por un lado, ¿existe la capacidad de hacer frente a la permanencia en albergues en ciudades fronterizas de miles de personas que esperan cruzar a EU? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos recursos habrá? ¿De dónde se obtendrán?

Por el otro, la decisión de declarar organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles de la droga puede tener efectos muy potentes que recaigan, también, en actores políticos, empresas y el propio sistema financiero. ¿Cómo se desactivará esa bomba? ¿Quién lo hará?

Por lo pronto, se fue una semana… y no fue catastrófica.

-Off the record

Sigue resultando incierto quién está fungiendo como puente político-diplomático entre Sheinbaum y Trump. Varios se cuelgan la medalla, pero nadie parece traer todos los hilos. En la parte empresarial, está claro: basta ver quiénes estuvieron en la gala Hispana previo a la toma de posesión, donde el invitado central fue Donald Trump Jr. y acudió el influyente Christopher Landau… Redondo, el Informe de los primeros 100 días de Clara Brugada como jefa de Gobierno en CDMX. Es apenas el arranque, pero se ve sello propio, identidad y resultados. Buen saque para lo que vendrá.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

EEZ