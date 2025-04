El autogol de Martínez

AYER LA FIFA hizo público el razonamiento de su Comité de Apelaciones para excluir al equipo del León del Mundial de Clubes.

El extenso documento señala que la multipropiedad, esto es, más de un equipo, en la justa a desarrollarse este verano en Estados Unidos, no está permitida.

Jesús Martínez y Gianni Infantino

Sencillamente, una persona, en este caso Jesús Martínez, al tener dos equipos, los Panzas Verdes y el Pachuca, estaría en ventaja sobre el resto de los clubes participantes.

Pero la información dada a conocer por las huestes de Gianni Infantino, también evidencia que el propio Martínez envió documentos para justificar su multipropiedad en un mismo torneo (apartado 65).

Ese escrito, mal redactado por sus abogados, no solo no lo avaló FIFA, sino que le quitó el argumento de que la decisión de la federación era retroactiva.

Claramente no lo fue y los abogados de Martínez presentaron documentos a FIFA que incluso dan por hecho que perderá el caso en el tribunal deportivo de apelaciones en Suiza, el famoso TAS.

Rupert Murdoch

¿Porque estos errores de Jesús? La explicación que recorre el fútbol mundial tiene que ver con el conflicto en el que están trenzados Fox Corporation, de Rupert Murdoch, y Fox Sports México de Grupo Lauman.

Ante el impago de la empresa de Manuel Arroyo de unos 400 millones de pesos por los derechos de transmisión de televisión al Pachuca y León, habría buscado y obtenido un préstamo por esa misma cantidad.

El empresario futbolero pensaba liquidar dicho crédito con lo que la FIFA le pagara por cada equipo que se presente en el Mundial de Clubes, algo así como unos 10 millones de dólares.

Así, Martínez pensaba tener asegurados 20 millones de dólares, 10 por equipo, más los millones que la FIFA va pagando por cada etapa a los equipos que avanzan en las rondas.

Era, pues, un gran negocio el que visualizó Martínez, para hacerse de un buen dinero… y hasta tener ganancias. No vio riesgo alguno para sus dos equipos en estar en el Mundial y por esa razón se endeudó.

Ahora, con el hecho de que el TAS prácticamente va a eliminar a una de sus escuadras, e incluso cabe la posibilidad de sacar a las dos, el empresario y sus clubes entrarían en un estado financiero muy endeble.

Todo les ha salido mal. La decisión se espera el próximo 5 de mayo, pero el documento de apelación de FIFA es muy contundente.

Seguramente Martínez buscará culpar a la FIFA y al TAS de estos quebrantos, pero sencillamente ha tomado decisiones muy arriesgadas y se alió con socios que le incumplieron.

Ahora el futuro de sus dos equipos y jugadores está en riesgo.

Loretta Ortiz

LA MONEDA SIGUE en el aire. En un episodio más en la larga historia del litigio que siguen las hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado, herederas del fundador del emporio regiomontano Alfa, contra el Banco Santander, el asunto se volvió a quedar ayer en lista de espera. La ponente, la ministra Loretta Ortiz, lo retiró en el último momento, pateándolo una vez más. Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la misma togada que aspira a encabezar el máximo tribunal del país en las elecciones del próximo 1 de junio, debió resolver este caso, que ya fue juzgado y que tramposamente se regresó a esa instancia. Carpetazo debería darse ya al asunto, que la propia Sala determinó en dos ocasiones no haber materia para atraer. Eso no parece “justicia pronta y expedita”. Las hijas de Roberto Garza Sada iniciaron el litigio por siete cartas de instrucción falsificadas con las que el banco de Ana Botín permitió, aparentemente violando todos sus deberes fiduciarios, que el hermano de las quejosas, Roberto Garza Delgado, exprimiera las acciones de Grupo Alfa que en aquel tiempo, estamos hablando del año de 1997, valían la friolera de 500 millones de dólares.

Alberto de la Fuente

MOODY´S ADVIRTIÓ QUE el riesgo más relevante para la calificación crediticia de Pemex no proviene de factores externos, sino de un problema estructural: la baja inversión en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Atraer mayor inversión privada mediante contratos mixtos podría ser una de las pocas vías para revertir esta tendencia. El director, Víctor Rodríguez Padilla, ha dicho que Pemex necesita de socios privados que, mediante este nuevo esquema de contratación, aporten al menos 66 mil barriles diarios para compensar la declinación de los campos maduros. De ahí que la inversión privada con la petrolera será uno de los temas centrales de la Convención Nacional Petrolera (CNP) 2025, organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), que se inaugurará hoy con la presencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González. Entre las empresas que integran la AMEXHI, que preside Alberto de la Fuente, persiste una pregunta: ¿qué puede ofrecerles Pemex en caso de que el modelo de contratación no sea atractivo para operadoras como Shell, BP,Chevron, Exxon, Repsol, Total Energies, Eni, Woodside, Fielwood, entre otras? Y es que existen dudas sobre las condiciones en que se licitarán los primeros 17 contratos que la Secretaría de Energía asignará junto con Pemex. Hasta ahora se sabe que de los 17 bloques, 11 serán campos marinos y seis terrestres. Lo que es un hecho es que las bases de estos concursos no se van a publicar en el primer semestre y será hasta avanzado el segundo semestre del año.

Raquel Buenrostro

ES PARADÓJICO, POR no decir trágico, que quien provocó hace ya más de seis años la crisis en la compra y abasto de medicamentos continúe paralizando al sector. Nos referimos a Raquel Buenrostro, que como Oficial Mayor de Hacienda con Andrés Manuel López Obrador, quebró para siempre el sistema de abastecimiento, y ahora como secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, suspende la compra para surtir los años 2025 y 2026. Ayer, como hoy, los pacientes están en el último lugar de las prioridades de la 4T. Por cierto, la más afectada con esta anulación es Laboratorios PISA, al que le detuvieron contratos por la friolera de 11 mil 225 millones de pesos. Apunte también a Bristol Myers Squibb con 4 mil 467 millones, Medtronics con 4 mil 200 millones, Kedrion con 3 mil 310 millones, Alternavida con 2 mil 97 millones y Novag Infancia con mil 637 millones de pesos.

Carlos Justo

LE DECÍA HACE unos días que la famosa cadena de mueblerías GAIA, que fundó Philippe Cahuzac, está encontrando la salida para revertir sus apreturas financieras. La firma está en concurso mercantil y una opción para capitalizarse es el licenciamiento de la marca a terceros. Pues bien, la novedad es que los dueños de la conocida cadena D`Europe, que capitanean Miguel y Carlos Justo, van aportar un crédito en posesión del deudor (DIP) por alrededor de 16 millones de pesos, con lo que se perfila para quedarse con la compañía. GAIA enfrenta un adeudo cercano a los 150 millones de pesos.

Everardo Espino

ESTE MARTES LA prestigiada revista inglesa especializada en abogacía, Legal500, premió a los bufetes más destacados del año. Everardo Espino, de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes fue reconocido como el abogado del año en reestructuras y concursos mercantiles. El despacho Sainz, de Alejandro Sainz, como el bufete en la materia, y Elías Mendoza, de Guerra, Hidalgo y Mendoza, como el novato en la misma especialidad.

