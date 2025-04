El show no siempre debe continuar

El pasado sábado, cerca de las 7 de la noche, llegas al festival de música Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario, sin saber que, casi dos horas atrás, una grúa y la estructura metálica que sostenía han caído sobre dos jóvenes fotoperiodistas: Berenice Giles Rivera, de 28 años, y Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26, ambos del medio independiente Mr. Indie. Escuchas el rumor sobre la tragedia y preguntas a los encargados de seguridad. Nadie sabe nada. Por allá de medianoche, cuando termines de escuchar a Natanael Cano, lees en las redes sociales que Berenice y Miguel murieron por la gravedad de las lesiones. En la madrugada comienza la indignación. Para la mañana los grupos musicales y los asistentes son señalados de no tener alma.

Mientras bajas de tu Instagram los videos que subiste del festival piensas que las culpas individuales le quitan responsabilidad a Grupo Eco, la empresa organizadora y principal infractora. Es como si los consumidores tuvieran la culpa de que existan las drogas. Te preguntas luego por qué, en el país donde asesinan a un promedio de 70 personas al día y donde muchas más mueren por negligencia sin que casi nadie se escandalice, esta vez sí ofende (y qué bueno) la muerte de Berenice y Miguel.

Te respondes: porque nadie espera morir en un festival de música; porque exhibe las graves negligencias que cometieron Grupo Eco y autoridades (el ocultamiento del uso de grúas, tergiversar la información sobre la hora en que fallecieron, no cancelar el concierto); y, entre otras razones, porque ambos fotoperiodistas representan la precariedad laboral. No sólo en el periodismo. No en balde los empleados de organizadoras de festivales y conciertos aprovecharon la ‘funa’ para exponer la explotación laboral.

Tú que tienes un hermano que fue periodista de espectáculos medio conoces la precariedad, sobre todo entre las nuevas generaciones: ‘colaboran’ en un medio sin contrato firmado, sin salario fijo, sin seguridad social, sin ningún derecho laboral, como les ocurría a Berenice y a Miguel. Si alguien se enferma, se organiza una ‘coperacha’. Además, el equipo que usan para trabajar tienen que comprarlos de su bolsillo. A veces el pago para quienes cubren conciertos casi siempre es la acreditación del evento o ‘el espacio para publicar’.

Ahora sabes que, bajo el gobierno de Peña Nieto, la Semarnat hizo el traspaso del Parque Bicentenario al INDAABIN, instituto desconcentrado de Hacienda que administra el patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. El 1 de marzo de 2018, el INDAABIN se lo concesionó por 25 años a la empresa privada Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, en un trámite que duró apenas 140 días.

Ante los reclamos vecinales por el ruido, el tránsito vehicular y la inseguridad, AMLO prometió revisar la concesión. No lo hizo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado a la Sedatu estudiar las condiciones legales del permiso y valorar si es factible retirarlo. En el todavía país de la impunidad, ojalá que al menos indemnicen a las familias de Berenice y Miguel y que les pidan perdón.

POR ALEJANDRO ALMAZÁN

COLABORADOR

@ELALEXALMAZAN

MAAZ