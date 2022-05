Este actor le hizo el "feo" a Arnold Schwarzenegger, porque soñaba poder trabajar con Rober De Niro o Al Pacino

Protagonizar dos de las películas más importantes de ciencia ficción de todos los tiempos no es garantía de tener una carrera exitosa o de poder trabajar con tus ídolos. Esto fue lo que le ocurrió al actor Michael Biehn, quien le habría hecho el "feo" a Arnold Schwarzenegger, ya que el histrión soñaba con poder compartir cámara con Robert De Niro o Al Pacino.

Biehn tuvo la fortuna de trabajar al principio de su carrera con James Cameron y protagonizó dos de las películas más exitosas de todos los tiempos: Terminator (1984) —recaudó más de 78 millones de dólares— y Aliens (1986) —recaudó más de 131 millones de dólares—, pero a pesar de su actuación, no logró despegar su carrera.

El actor Michael Biehn interpretó a Kyle Reese en Terminator en 1984. Foto: Archivo

¿Por qué se rehusaba a trabajar con Arnold Schwarzenegger?

Durante una entrevista en que ofreció a medios para saber si regresaría como Kyle Reese para de Terminator: Dark Fate (2019), Michael Biehn confesó que no le interesaba repetir el papel y de paso detalló que en 1984 cuando se estrenó la primera película de la saga, no le agradaba la idea de trabajar con Arnold Schwarzenegger, ya que en ese momento el fisicoculturista sólo destacaba por sus músculos y no por tener una prolífica carrera en el cine.

De paso, Biehn expuso que su sueño era trabajar con Robert De Niro o Al Pacino, pero lamentablemente nunca lo logró, porque tras el estreno de Terminator la atención se volcó hacia Schwarzenegger y la protagonista Linda Hamilton, quienes consagraron su carrera, pero Michael no.

¿Qué fue de la carrera de Michael Biehn?

Esas dos películas fueron su mayor éxito y gracias a ellas gozó de algunos años en los que tuvo mayor popularidad, pero después de eso sólo se dedicó a participar con pequeños papeles en filmes de bajo presupuesto y que sólo llegaron al formato casero o directamente a las plataformas de streaming de EU.

Por otro lado, Arnold Schwarzenegger cosechó una serie de éxitos, se volvió el actor franquicia de Terminator, interpretó papeles memorables que lo posicionaron como el mejor pagado de Hollywood y hasta llegó a ser gobernador de California.

Sigue leyendo

Arnold Schwarzenegger no quiso hacer la secuela de Depredador porque esperaba el papel que cambiaría su vida

Benedict Cumberbatch trabajó con un guionista mexicano en esta exitosa película que debes ver en Netflix

Gael García se saltó la pandemia y grabó esta película que puedes ver en HBO Max