¡En bikini!, Niurka se muestra como nunca haciendo ejercicio | VIDEO

Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto en el que las famosas pueden compartir su día a día y momentos más íntimos como aquellos en los que realizan ejercicio y si hay alguien que domina esta tendencia es Niurka, quien en más de una ocasión ha presumido la mejor figura lograda con intensas rutinas que la dejan sudando; sin embargo, con su último video dejó a sus seguidores impactados por su atrevido look.

A través de su cuenta de Instagram, la vedette compartió un video realizando abdominales, pero lo que no pasó desapercibido para nadie, fue que a diferencia de otras celebridades que entrenan en leggings y top, Niurka lo hace en bikini, un look bastante revelador con el que demostró que a sus 54 años sigue arrebatando suspiros con el cuerpo mejor entrenado y es que el bañador de dos piezas ayuda a revelar cada uno de los músculos marcados en su figura.

"Sin bajar la guardia", escribió para recordar que nunca pierde la actitud, ni siquiera por su reciente "encierro" al unirse a los miembros de "La Casa de los Famosos". Por supuesto, sus fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para enaltecerla y llenarla de halagos con comentarios como "diosa", "divina", "tienes un cuerpazo" y "la belleza de un cuerpo natural".

En el video la también bailarina y actriz presume un bikini de dos piezas en el que destaca un top rojo de tirantes; mientras que la braga la lleva hasta la altura de la cintura para dejar al descubierto una cadera de infarto con las que se corona como la famosa con el mejor cuerpo con forma de reloj de arena. Por si fuera poco, acompañó su look de entrenamiento con unos botines negros con los que también dejó ver unas piernas kilométricas.

Así se luce Niurka en bikini

Esta no es la primera vez que Niurka eleva la temperatura en redes al presumir su preciosa figura, pues tanto con sus looks más elegantes con vestidos largos y ajustados al cuerpo, como con los bikinis ideales para todas las temporadas, siempre logra causa sensación y dar mucho de qué hablar, no por nada ella misma se ha nombrado como 'la mujer escándalo'. Además, ha dejado en claro que la edad no está peleada ni con la moda ni con el estilo.

Tanto es sí que sus looks en trajes de baño a veces están coordinados con los de su hija Romina, basta con recordar las últimas vacaciones con motivo de Semana Santa que madre e hija compartieron en abril, donde presumieron la figura con los bikinis más favorecedores para mujeres de cualquier edad y con los que demostraron seguir las últimas tendencias de moda para primavera y verano.

Así disfrutó sus últimas vacaciones en la playa. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

