"Está demás", Manelyk habla de la próxima llegada de Niurka a La Casa de los Famosos

Luego de su exitoso paso por “La Casa de los Famosos”, Manelyk González se integró al nuevo reality show del programa matutino de Televisa, “Las Estrellas Bailan en Hoy”, en donde está dispuesta a ser la ganadora de esta temporada junto con su pareja Carlos Speitzer.

A su salida de la televisora de San Ángel, Manelyk platicó con los medios de comunicación sobre su participación en este reality show en donde aseguran los expertos ella y Carlos son una bomba de sensualidad, también la cuestionaron sobre la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”.

Mane asegura que le hubiera gustado ser parte de esta segunda temporada de La casa de los famosos, ya que el elenco que va a participar va a estar muy bueno y muy polémico, sin embargo, su favorito y su apoyo lo tendrá su gran amigo Luis caballero mejor conocido como “Potro”.

Por otra parte, Mane fue cuestionada sobre lo que piensa de Niurka, ya que la cubana aseguró que dentro de la Casa de los Famosos está dispuesta a “hacerse el amor sola”, ante esto, la también polémica “chica reality” dijo lo que piensa al respecto.

Sin embargo, la prensa siguió cuestionándola si es que ella (Mane) lo hubiera hecho durante su paso en la primer temporada de “La Casa de los Famosos” por lo que la ahora participante de “Las Estrella bailan en Hoy”, asegura que esas situaciones “están demás”.

“No, no, no, es que nunca me pasó por la cabeza, no, no sé, siento que es un reality show pero siento que está un poco de más, osea, mmmm no sé” aseguró Manelyk