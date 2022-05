¡Es mi favorita! Raúl "Negro" Araiza se rinde ante los encantos de Manelyk González, ¿habrá romance?

En punto de las 9 de la mañana de este lunes dos de mayo, dio inicio formalmente la tercera temporada de “Las Estrellas bailan en Hoy” en donde los 20 famosos que participarán presentaron una pequeña coreografía al inicio del programa matutino.

A lo largo del programa y poco a poco se han ido revelando cómo quedarán conformadas las parejas de esta tercera temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, sin embargo, Raúl “El negro” Araiza ya dejó ver quien es su favorita y hast allenó de halagos a esta bella participante.

Mane es la favorita de “El negro”

Todo sucedió al momento de presentar a la pareja conformada por Manelyk y Carlos Speitzer y antes de entrar a la alfombra roja, el conductor del programa Hoy, aseguró que: “ella es mi favorita”.

Y es que Raúl “El negro” Araiza aseguró que su favorita, osea Manelyk es su predilecta no solo “por lo obvio” dando a entender que la ex parrticipante de Acapulco Shore es hermosa y tiene bellos atributos, sino que asegura es la únic aparticipante que “no tiene filtros”.

Una vez que estuvo frente a Mane, “El negro” no dejó de admirarla y decirle algunos piropos, incluso, al momento de ayudarla a subir al automóvil de color rosa que la llevaría a ella y a su pareja, el actor Carlos Speitzer al Foro 16 aseguró que él se encargó de pedir ese auto de color rosa especialmente para ella.

¿Habrá romance?

Hace algunas semanas, Manelyk estuvo como invitada en el programa Hoy ahí dejó ver su admiración por Raúl “El negro” Araiza y a su vez, el conductor del matutino aseguró que la vio en todas las temporadas de Acapulco Shore.

Ahí mismo, la polémica ex integrante de La Casa de los Famosos le demostró a Raúl Araiza que es su fanática número uno , pues lo trató de contactar por Instagram y éste no le hizo caso, sin embargo, desde entonces el conductor de Hoy no ha ocultado su gran atracción por la bella Manelyk.

Además desde entonces no han dejado de interactuar en redes sociales en donde se comparten emojis de fuego y caritas enamoradas, por lo que algunos seguidores de ambos famosos aseguran que podrían protagonizar un romance.

