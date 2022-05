Carlos Speitzer defiende a su ex cuñada Ester Expósito y revela si se podría enamorar de Manelyk

Este fin de semana, se llevaron a acabo los Premios Platino en España, ahí por primera vez se dejaron captar juntos y como pareja el actor Alejandro Speitzer y su nueva novia la modelo Shannon de Lima, confirmando los rumores que salieron hace algunas semanas.

Fue entonces que, la prensa prensa cuestionó a Carlos Speitzer, sobre si su hermano ya presentó a su nueva novia a la familia, y aunque el nuevo participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” no dio muchos detalles, sí defendió a su ex cuñada Ester Expósito.

¿Por qué defendió a Ester Expósito?

Durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, Carlos Speitzer habló de todo un poco y pese a que fue hermético respecto a la nueva relación de Alejandro Speitzer con la modelo Shannon de Lima, dijo que le gustaba ver feliz y enamorado a su hermano.

Fue entonces que una reportera, enfrentó a Carlos y le dijo que esperaba que su nueva cuñada, osea Shannon de Lima, no fuera tan “payasa” como Ester Expósito, pues le recordó su enfrentamiento que tuvo la española con la prensa mexicana en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Ante esto, Carlos Speitzer aseguró que su ex cuñada es una “niñaza” y él no conoce a “la payasa” de la que hablan ya que siempre con él se portó muy bien, sin embargo, cree que en aquella ocasión en la que no tuvo buena actitud con un reportero probablemente traía algún problema.

“Eso yo no te lo sabría decir, corazón, porque las veces que yo conviví con Ester fue una niñaza, ya había contestado alguna vez esta pregunta, a veces uno no está en su mejor momento y hay que entender que también, si uno está expuesto al escrutinio público y a las cámaras, puedes traer diez mil cosas en la cabeza que…un problema ¿sabes?, entonces esa parte yo no la conozco, yo no conozco a la “payasa” de la que hablan, quiero pensar y no justificándola ni mucho menos, que venía con algo en la cabeza y no era el momento más idóneo para ella” dijo Carlos Speitzer respecto a Ester Expósito.

¿Podría estrenar romance con Manelyk?

Carlos Speitzer forma parte del nuevo elenco de la tercera temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy” y su pareja de baile es nada más y nada menos que la polémica chica reality Manelyk González.

De acuerdo con la experta en grafología Marifer Centeno, esta pareja es una bomba de sensualidad, por lo que la prensa cuestionó a ambos si podría haber un romance entre ellos.

Debido a lo anterior, tanto Mane como Carlos coincidieron en que son muy buenos amigos y apenas se acaban de conocer, pero que dejaron claro que solo serian compañeros de baile y nada más.

Y es que podría ser que Mane en quien está interesada es en Raúl “El Negro” Araiza y el conductor de Hoy no le es indiferente la también empresaria, pues comparten mensajes y likes en redes sociales.

