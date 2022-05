Alex Speitzer: 5 FOTOS con las que Shannon de Lima lo conquistó

Alejandro Speitzer y Shannon de Lima hicieron oficial su relación sentimental al aparecer juntos este domingo en los Premios Platino que se celebran en el Palacio Municipal de Congresos-IFEMA en Madrid.

El actor mexicano es muy reservado sobre su vida privada, por lo que ante las preguntas sobre su nueva relación, únicamente quiso expresar lo feliz que se encuentra actualmente.

“Muy bien, muy contento, la verdad entiendo la curiosidad perfectamente, y nada disfrutando el momento, disfrutando todo lo personal, y estando presente, que creo es lo más importante”, expresó el artista en entrevista para el programa Sale el Sol.

Por otra parte, Speitzer manifestó que, contrario a otros famosos, a él le agrada ser reconocido por la gente debido a sus trabajos en el medio artístico.

“Es parte dé… bueno, tú me habrás visto desde hace muchos años y nos hemos visto un montón de veces, que ha sido en este entorno y es algo que no me va a abrumar, al contrario, creo que es una respuesta al trabajo y que la gente me siga, que la gente me escriba, que me pida una foto es algo que siempre he agradecido y que no dejará de ser así y no dejar de sorprenderme de hecho, ir a diferentes países o en México y que me reconozcan, me sigue sorprendiendo al día de hoy”, explicó.

¿Se piensa mudar a España?

De la misma manera, Alejandro aclaró si, al igual que Belinda, piensa mudarse a España para poder hacer sus proyectos en el país ibérico.

“Estoy entre México y Madrid desde hace mucho tiempo y ahora posiblemente venga a final de año, a trabajar acá, estamos ahí cerrando alguna cosa y bien, se ha vuelto una buena combinación, creo que es una buena combinación, creo que es una buena mezcla, la forma en que se trabaja en España me gusta mucho y quiero seguir abriéndome puertas aquí, creando, entonces espero que suceda y por acá estaremos, pero sino en México nos veremos”, detalló.

Finalmente, el artista se dijo contento de estar logrando sus objetivos en el ámbito laboral y poder colaborar en su país natal, Estados Unidos y España. “Lo que he buscado por mucho tiempo y lo que he trabajado por mucho tiempo creo que empieza a suceder, y me tiene muy agradecido”, confesó.

Con información de Agencia México

Te puede interesar: Misteriosa rubia le agarra sus "atributos" a Alejandro Speitzer en plena calle