Messi sostiene que no hay rivalidad entre Argentina y México porque "no hay comparación"

Lionel Messi, uno de los futbolistas más admirados y, paradójicamente, también más cuestionados por la afición mexicana, rompió el silencio sobre la tensa relación que se percibe entre él y parte del público azteca. En una reciente entrevista con el periodista Quique Wolff para el programa de YouTube Simplemente Fútbol, el astro argentino expresó su desconcierto ante la supuesta enemistad que algunos mexicanos han manifestado hacia él, y negó rotundamente que exista una verdadera rivalidad entre la Selección Argentina y la Selección Mexicana.

En realidad, no sé qué pasó con los mexicanos. De cuándo inició esa rivalidad, esa bronca. Ellos se pusieron en una posición de una rivalidad con nosotros que no existe realmente. No existe una comparación entre Argentina y México y no sé de dónde nació eso” comentó el astro argentino.