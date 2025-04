Nana Calistar: horóscopo de HOY 18 de abril, Virgo y Capricornio recibirán un golpe al ego

Los nacidos bajo los signos de tierra percibirán una notable mejoría en su vida laboral, mientras que Piscis y Cáncer experimentarán una profunda conexión con su intuición para tomar decisiones financieras acertadas. Nana Calistar tiene para ti las predicciones del horóscopo para este 17 de abril del 2025.

Nana Calistar horóscopo hoy 17 de abril

Virgo

Vienen días en los cuales tendrás que tomar decisiones muy importantes para tu futuro, ya no es momento que te lamentes por el pasado o por lo que no pudiste hacer o realizar anteriormente. No tengas miedo a cambiar tu lugar de residencia y menos si es para crecer o mejorar en algún aspecto. Cuida muchas cuestiones de tu economía pues podría haber perdida de los dineros en estas fechas. Descubre quién eres y hacia dónde vas, no te pierdas en tu camino y no dejes de creer en ti y en tus sueños.

Libra

Cambios de última hora en los dineros, aprende ahorra y no gastar en lo que no necesitas. Es momento que empieces a ver la vida de diferentes maneras y que no te encierres en tu mundo donde por lo regular te deprimes y te pones mal, todo lo que sucede tiene una razón y un objetivo, no te pierdas en tu camino y ve tras el tuyo. Momento de que empieces a ver la vida más positiva. Ten cuidado con amores de una noche los cuales podrían dejarte un mal sabor de boca.

Leo

Un amor importante llegará si no tienes una relación, y con él, cambios muy fuertes al punto que dejes muchas cosas por. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás aprender a quererte un poco más y darte cuenta de que nadie en tu vida es indispensable y todos somos reemplazables, ponte perris. Es momento de darle vuelta a la página y sanar el pasado y hacer a un lado todo eso que te causo conflictos o problemas anteriormente.

Cáncer

Estabilidad económica la encontrarás poco a poco solo trabaja en eso y ten un poco de paciencia. Vienen oportunidades buenas las cuales tienen que ver con comercio y con una venta de algo. Cuidado con cambios de conducta en quienes te rodean y te puedan afectar con sus comentarios. Mejora laboral pero muchas trabas por parte de un compañero o compañera de trabajo. Una noticia nada grata y una amistad te buscará con planes de salir de fiesta.

Géminis

Ten cuidado con amores del pasado y con personas que llegan ahora a tu vida. Días de reflexionar mucho y de darte cuenta de que vida solo hay una sino la provechas ahora jamás lo harás. Es momento de que creas y confíes en tu poder de convencimiento pues gracias a ese podrás mejorar en lo laboral y sobre todo en el amor. Mejoras laborales, encontrarás cierta estabilidad y paz en tu interior en estas fechas, quiérete y amate un poco más.

Nana Calistar tiene las predicciones de los horóscopos. Foto: Copilot

Tauro

Es momento que le des vuelta a la página y comiences a ver tu vida más positiva, si algo no salió como pensabas no pasa nada, es momento de empezar desde cero, días de mucha reflexión y cambios que tendrás que modificar aún más para obtener mejores resultados. Amor del pasado retorna y podría surgir algo muy bello sin embrago habrá personas que les pondrán obstáculos.

Aries

Amores del pasado retornan y con más fuerzas, perdonarás las fallas que te hicieron y les darás otra oportunidad, no permitas que te quiten el sueño personas que buscarán dañarte con malos comentarios. Te aplicarás en el gym o harás una rutina de ejercicio, vas bien si sigues así lograrás lo que deseas en poco tiempo. Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti en su cabeza.

Piscis

en cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Tienes mucha suerte en estos días pero debes saber aprovecharla a tu favor. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente y te va resultar de la mejor forma y manera.

Acuario

Es momento de cambiar tu forma de ser y de concentrarte en lo que en realidad importa que es tu futuro y tu vida. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estás para eso. Aguas con firma de documentos, no se ven buenas en estos momentos.