La oposición en México: sin un mensaje que cautive ni resulte memorable; sin punto de inflexión

La política mexicana actual, uniforme y sin balance de fuerzas, monótona y sin contrapeso discursivo, obedece principalmente a una oposición diminuta y estancada, incapaz de generar un cambio significativo en la opinión pública y, por ende, en la configuración del poder y la toma de decisiones que nos afectan como país. En lugar de articular una propuesta fresca y convincente, los partidos opositores, incluyendo a Movimiento Ciudadano y a figuras frescas con propuestas renovadoras como Luis Donaldo Colosio, se han concentrado exclusivamente en criticar al gobierno y cada decisión tomada, sin ofrecer una alternativa atractiva.

Desde la perspectiva de The Tipping Point de Malcolm Gladwell, este fenómeno se explica a través de tres factores clave que determinan el éxito de cualquier idea o movimiento social: la Ley de los Pocos, el Factor Cautivador y el Poder del Contexto. Al analizar estos elementos, queda claro por qué la oposición no ha logrado convertirse en una epidemia política capaz de inclinar la balanza a su favor.

Gladwell argumenta que el éxito de una idea depende en gran medida de ciertos individuos clave: los conectores, los expertos y los vendedores. Los conectores son personas con una capacidad excepcional para relacionarse con distintos grupos sociales, los expertos poseen un conocimiento profundo y credibilidad en ciertos temas, y los vendedores son aquellos que saben comunicar ideas de manera persuasiva.

En la política actual, la oposición carece de estos perfiles o, en su defecto, los que existen no han logrado desempeñar su papel con éxito. Su principal expositor, Ricardo Anaya, de forma inteligente, sumamente estructurada y articulada, se limita a criticar al gobierno y explicar por qué tal o cual decisión es un error. No hay figuras que realmente unifiquen a distintos sectores de la sociedad en torno a un proyecto alternativo. Esto ocurrió en 2024 y, de no cambiar la estrategia, se repetirá en 2030. Si bien existen políticos con trayectoria y reconocimiento, nadie en la oposición ha logrado convertirse en un imán para la ciudadanía, a diferencia del actual gobierno, que ha sabido aprovechar con maestría, figuras carismáticas como el expresidente y el provocador articulado de Fernández Noroña, así como hábiles comunicadores del régimen que consolidan y aumentan su base de apoyo.

La oposición también enfrenta un problema de fragmentación. Desde figuras grotescas como Alejandro Moreno del PRI y Marco Cortés del PAN, hasta Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, los pseudo líderes opositores están divididos en intereses personales y luchas internas, en lugar de trabajar en conjunto para fortalecer un mensaje común. Sin conectores efectivos ni un liderazgo unificado, cualquier intento de convertir la crítica en un movimiento de cambio se diluirá antes de alcanzar el punto de inflexión.

Otro problema central de la oposición es que su mensaje no es cautivador, es decir, no es lo suficientemente atractivo ni memorable como para capturar la imaginación de los votantes. Gladwell explica que una idea se vuelve contagiosa cuando tiene un factor cautivador y pegajoso, como la canción Movimiento Naranja de Movimiento Ciudadano o la pegajosa melodía utilizada por Samuel García en Nuevo León. La oposición carece de una idea, frase o narrativa que la haga única, comprensible y emocionalmente resonante.

Actualmente, el discurso opositor en México se reduce a una crítica constante contra el gobierno en turno. Si bien la fiscalización del poder es una función legítima y necesaria de cualquier oposición, basar toda la estrategia en la denuncia y el ataque ha demostrado ser insuficiente. Para muestra, la elección de 2024. Hoy, la ciudadanía, bombardeada diariamente con mensajes de confrontación, termina insensibilizándose o incluso simpatizando con el gobierno, percibiendo la crítica como exagerada o vacía.

Para que la oposición sea efectiva, necesita un mensaje claro, positivo y con un atractivo emocional fuerte. La historia reciente ha demostrado que los movimientos políticos exitosos no se basan únicamente en señalar errores, sino en ofrecer soluciones. El gobierno actual, por ejemplo, supo vender la idea de un cambio estructural en beneficio de los sectores más desprotegidos, aunque su implementación haya sido falsa en los hechos. La oposición, en cambio, no ha logrado posicionar un mensaje alternativo que genere entusiasmo o esperanza.

Si los partidos opositores quieren ser relevantes, deben trabajar en diseñar un mensaje cautivador que emocione y movilice. No basta con decir "el gobierno lo está haciendo mal"; es necesario responder a la pregunta clave: "¿Qué haríamos nosotros diferente y cómo mejoraríamos la vida de la gente?"

El contexto también juega un papel fundamental en la propagación de una idea o movimiento político. Gladwell sostiene que el comportamiento humano está profundamente influenciado por el entorno y las condiciones sociales. En el caso de México, el contexto actual favorece la permanencia del gobierno en turno más que el crecimiento de la oposición.

Uno de los factores clave es que, a pesar de los problemas económicos y de seguridad que enfrenta el país, muchas personas siguen percibiendo al gobierno como un actor que lucha contra los privilegios del pasado. La narrativa del cambio y la transformación sigue resonando con un sector amplio de la población, lo que hace que la crítica opositora se perciba como un intento de restaurar un viejo régimen que la gente ya rechazó en las urnas.

Además, la oposición no ha sabido adaptarse a este contexto. En lugar de reformular su estrategia para conectar con los nuevos valores y preocupaciones del electorado, sigue utilizando los mismos discursos y figuras políticas que han sido rechazadas en elecciones recientes. En este sentido, la oposición necesita modificar su enfoque y encontrar un lenguaje que resuene con las preocupaciones actuales de la ciudadanía, en lugar de simplemente apelar al descontento.

El panorama político en México muestra que la oposición, tal como está estructurada hoy, no ha logrado generar un punto de inflexión. De acuerdo con The Tipping Point, para que una idea o movimiento se propague de manera efectiva, necesita contar con líderes carismáticos que actúen como conectores, un mensaje pegajoso que inspire y un contexto favorable o adaptable a su estrategia.

Sin estos elementos, la oposición está condenada a seguir siendo un grupo de protesta inefectiva en lugar de una verdadera alternativa de poder.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

EEZ