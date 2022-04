"Se me paralizó el estómago": Niurka Marcos revela fuerte experiencia en los Latin AMAs

La entrega de los Latin American Music Awards 2022 (Latin AMAs) fue un motivo para que la actriz Niurka Marcos se reencontrara con una de sus mejores amigas durante la alfombra roja, tanto que hasta se "me paralizó el estómago".

De acuerdo con una serie de videos que subió a su cuenta de Instagram, la vedette relató que estos premios fueron un poco diferentes a los acostumbrados o al menos a los que ha asistido, ya que no la dejaron que tuviera contacto con los medios, pues su presencia se manejó con cierta discreción.

Niurka se reencuentra con Gloria Trevi

Sin embargo, Niurka explicó durante un encuentro con los medios mexicanos que en la alfombra roja se encontró con su gran amiga Gloria Trevi, a quien abrazó y besó durante unos minutos. "Sólo me dijo te amo, te amo, te amo... pero a mí se me paralizó el estómago", esto luego de que tenían un par de años de no verse y no compartir una gala de esta magnitud.

Afirmó que su asistencia al parecer tuvo como motivo reencontrarse con su gran amiga, tanto que hasta se le "aguaron los ojos" y se sintió muy emocionada.

Niurka y Gloria Trevi se reencontraron en la alfombra roja. Foto: Instagram

Con si peculiar forma de hablar con los medios, Marcos dijo que para ella fue una experiencia diferente, porque no tuvo contacto con los medios, algo que pudo haber sido hecho como una estrategia de la producción para que no dijera nada o quizá porque ella era la segunda invitada en entregar un premio.

Sin lugar a dudas, la actriz dejó en claro que estos premios para ella fueron muy significativos y emocionantes, aunque no dudó que para los cantantes que fueron premiados haya sido algo todavía más diferente.

