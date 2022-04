Las 5 mujeres mejor vestidas de los Latin AMAs 2022: Derrocharon belleza y glamour

Durante la alfombra roja de la ceremonia de premiación de los Latin American Music Awards 2022 se pudo ver desfilar a muchas bellezas del mundo del espectáculo, las cuales brillaron gracias a su carismática actitud e inolvidables outfits.

Este año, el lema de los Latin AMAs es “La música nos une”, esto como muestra de apoyo a Ucrania y con el objetivo de dejar en claro que la música logra superar barreras como la distancia y los idiomas.

El evento que tiene lugar en Las Vegas busca premiar el talento de los artistas musicales latinos, y en ella se contará con la participación de estrellas de la talla de Bad Bunny, quien se espera se haga acreedor a varios premios.

Pero mientras la lista de ganadores se da a conocer, te decimos quienes fueron las 5 mujeres mejor vestidas de los Latin AMAs 2022.

1. Gloria Trevi brilló en los Latin American Music Awards

Literalmente "se soltó el cabello" y se vistió de reina, Gloria Trevi impactó en la alfombra de los Latin AMAs 2022, evento en el que capturó las miradas de los asistentes con un brillante vestidos escotado.

Además de deslumbrar, la intérprete de 'Todos me miran' demostró que sigue conservando una figura ideal a sus 54 años de edad, dejando en claro que el tiempo no pasa por ella.

Outfit de Gloria Trevi en Los Latin American Music Awards

2. Sofia Reyes impacta con sensual look en los Latin AMAs 2022

Una de las mayores representantes de la música urbana enseñó que las faldas con holanes no son un diseño exclusivo de los vestidos de XV años.

Fue así que con un vestido ampón, Sofia Reyes se llevó las miras de los Latin AMAs 2022, donde hizo gala de su sensualidad y belleza.

Como toda una princesa, así lució Sofia Reyes en los Latin American Music Awards

3. Latin AMAs 2022: Adamari López presume cuerpazo

Adamari López no se quedó atrás con su look para los Latin AMAs 2022, ya que su vestido rápidamente se volvió la sensación en redes sociales, donde los usuarios no dudaron en capturar sus instastories, mismas que demuestran su certero gusto fashionista.

Vestido de Adamari López en Los Latin AMAs 2022

4. Andrea Meza le sigue haciendo honor a su título

La reina de belleza mexicana que se coronó como Miss Universo en 2020 portó un atrevido y seductor look en color negro, mismo que delineó su espectacular figura y la volvió la sensación de la noche.

Look de Andrea Meza en Los Latin AMAs 2022

5. Jacky Bracamontes deslumbra con look de 'La Bella y la Bestia'

Dentro de los anfitriones de la noche destaca Jacky Bracamontes, quien con un hermoso vestido amarillo se llevó las miradas durante la alfombra roja del evento.

Su sensual y escotado vestido inspirado en el look de Bella, demuestra que es una de las mujeres con más estilo en los Latin AMAs 2022.

Outfit de Jaqueline Bracamontes en los Latin AMAs 2022

