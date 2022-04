Amber Heard admite que le pegó a Johnny Depp; Este es el audio en el que acepta sus agresiones

Uno de los juicios más polémicos de los últimos años es el que se vive actualmente en la Corte de Fairfax County, Virginia, en el cual Johnny Depp y su expareja Amber Heard tratan de comprobar su inocencia sobre las agresiones que desataron la ruptura de su relación.

A lo largo de su desarrollo, la disputa legal ha revelado más y más detalles que se desconocían sobre el tórrido romance entre las celebridades, mismo que según las pruebas, se vio envuelto en múltiples agresiones físicas y psicológicas por parte de ambos actores.

Sin embargo, llama la atención un audio que fue presentado como prueba en contra de la expareja de quien diera vida a Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe', en el cual, la propia Amber Heard admite que le pegó a Johnny Depp.

"Estaba molesta, estaban pasando muchas cosas y estaba en mi propio ambiente ¿por qué estas tan obsesionado en decir que no lo recuerdo como tú lo recuerdas? Dije que lo sentía, no lo negué", se escucha decir a Heard luego de que Johnny Depp la recrimina por echarlo a patadas y golpearle el cráneo.

"No sé cuál fue el movimiento exacto de mi mano, pero tú estás bien, no te lastimé y no te di un puñetazo, te estaba golpeando, pero... Eres todo un bebé, madura Johnny", dice Amber Heard en otra parte de la prueba presentada por Depp.