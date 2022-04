Johnny Depp reveló el día que Amber Heard defecó en su cama tras una fuerte discusión

El pleito legal entre Johnny Depp y Amber Heard continua y en el séptimo día del juicio el actor relató uno de los episodios más desagradables en la relación con su exesposa, cuando ella defecó sobre su lado de la cama luego de una pelea tras una fiesta de cumpleaños.

La estrella de “Piratas del Caribe” subió al estrado una vez más en el juicio por la demanda que interpuso contra su expareja por difamación, pero en esta ocasión para hablar de una de las peleas que sostuvo con Amber Heard y que marcaría el final definitivo de su matrimonio.

Todo habría sucedido luego de una pelea por la fiesta del cumpleaños 30 de la actriz de “Aquaman” a la que Depp llegó más de una hora tarde, pues dijo haber estado con sus contadores ya que una fuerte suma de dinero había desaparecido de sus cuentas.

Johnny Depp testifica en el juicio contra Amber Heard. Foto: AP

Luego de una fuerte discusión, Johnny Depp prefirió irse mientras la actriz le lanzaba cosas. Días después se enteró que ella asistiría al festival Coachella, por lo que vio en ello una buena oportunidad para acudir al departamento y sacar algunas de sus cosas; sin embargo, el guardia de seguridad le dijo que no era el momento y le envió una foto de las heces en su cama.

“Comprendí por qué no era un buen momento para ir allí. Mi respuesta inicial a eso fue, quiero decir... Me reí. Estaba tan fuera de lugar. Era tan extraño y tan grotesco que solo pude reírme. Así que no fui allí ese día. Simplemente no queremos sentir que tenemos un collar alrededor del cuello del otro y queremos terminar esto con amor y eliminar la idea de propiedad mutua”, detalló.

Amber Heard insistía en culpar a los perros por las heces en la cama del actor, sin embargo, éste señaló que se trata de yorkies de poco más de un kilo de peso por lo que era imposible que hicieran lo que había visto en las imágenes.

Fin de su relación, inicio del pleito legal

Todo sucedió poco antes de que la madre del actor falleciera, por lo que decidió poner fin a su matrimonio y separarse de Heard. Algo que la actriz no habría tomado nada bien y que logró enfurecerla, pues también se enteró de que él no la había integrado a su testamento.

Luego del desafortunado evento la actriz acusó a Depp de agredirla física y sexualmente en más de una ocasión, incluyendo el artículo que escribió en el diario The Washington Post donde señala ser víctima de violencia doméstica pero no menciona directamente el nombre de su exesposo.

Uno de los momentos que han marcado el juicio es en el que se presentaron pruebas de las supuestas agresiones que se hicieron uno al otro, incluyendo aquella en la que el actor señala que Heard le lanzó dos botellas de vodka y una le había explotado en la mano cortando su dedo al punto en que el hueso quedó expuesto, señala la agencia AP.

Presentan pruebas de supuestas agresiones en juicio. Foto: AP

