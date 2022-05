Capi Pérez sufrió discriminación por su físico: en TV ser "moreno y feo" no funciona

Carlos Alberto Pérez Ibarra ,mejor conocido por todos como "El Capi" Pérez, confesó recientemente durante una entrevista haber sufrido discriminación a inicio de su carrera debido a su físico, el cual aseguró, no encaja con los estándares que se manejan en la televisión.

El famoso comediante y presentador, originario de Aguascalientes, reconocido por su destacada participación en el programa "Venga la Alegría", de TV Azteca, se abrió de corazón durante un encuentro que mantuvo en el programa "Tu-Night", conducido por Omar Chaparro y habló de los inicios de su carrera en televisión.

Si bien el Capi Pérez es en la actualidad una de las figuras más talentosas y apreciadas por el público, llegar hasta donde se encuentra ahora no fue tarea fácil y en el camino reveló haber sufrido discriminación por su físico; ya que en televisión ser "moreno y feo" no funciona, aseguró.

El Capi Pérez una estrella que brilla con luz propia

Ahora "El Capi", quien es originario de Aguascalientes, puede presumir de disfrutar del éxito, la fama y una gran popularidad tras años de trabajo, tanto por su trabajo como conductor en "VLA" así como por su programa "La resolana", sin embargo, en sus inicios las cosas no fueron fáciles para él, e incluso declaró haber tenido antes otras profesiones:

“Tuve muchas profesiones, trabajé de muchísimas cosas: de mesero, vendedor, barman, absolutamente de todo. Si hubiera sido más guapo, hubiera sido gigoló. Pero persiguiendo mi pasión más grande, Omar, que es el maldito dinero”, aseguró en el programa "Tu-Night".

Fue entonces cuando Omar Chaparro le preguntó que es lo más lamentable que recuerda haber vivido en aquella época: “¿Qué es lo más feo que le ha pasado? Me dijeron por ahí que te discriminaron por tu físico en algún momento. ¿Quieres que no toquemos ese tema?”, cuestionó Chaparro a "El Capi":

“La gente sabe que soy moreno, no es ningún secreto, no hay nada que ocultar. Soy moreno y feo, esa es una combinación que no funciona tanto en los medios de comunicación", aseguró. Enseguida Omar le preguntó: “¿Por qué sí te consideras tan feo?”, a lo que el presentador le respondió: “No me considero tan feo, creo que exageraste, ya le agregaste el ‘Tan’”.

Fue entonces cuando el popular conductor aseguró que en estos casos se tiene que trabajar el doble para lograr alcanzar los objetivos: “En esta industria tienes que 'talachear' el doble cuando no cuentas con los atributos físicos que entran en un estereotipo (...) También de repente, hoy en día, lo complicado es que la gente cree que estás de buenas todo el tiempo porque haces reír, entonces te dan un sape y tu comiendo. Eso es complicado: tener una sonrisa todo el tiempo”, concluyó.

