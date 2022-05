"Te extraño": Ángela Aguilar manda amorosa indirecta ¿a Gussy Lau? FOTO levanta sospechas

Desde que Ángela Aguilar cobró popularidad con la potencia de su voz y la belleza de su juventud, se volvió una personalidad para muchos mexicanos, pues ya la consideran como una de las grandes promesas de la música regional. A sus 18 años, la más pequeña de la Dinastía Aguilar demostró que el talento corre por sus venas y así lo ha demostrado en todas y cada una de sus presentaciones.

Como era de esperarse su vida personal se ha vuelto del interés de sus fans y uno de los temas más recurrentes es el terreno del amor, del cual no se sabía nada hasta que se filtraron un par de imágenes donde aparece a lado del cantante Gussy Lau, con quien al parecer sostuvo una relación en secreto.

Después de que se generara controversia el programa de espectáculos "Chisme No Like" aseguró que Pepe Aguilar no estuvo muy contento con la noticia. Incluso trascendió que vetó y expulsó de la familia Aguilar a René Humberto Lau Ibarra, nombre real del artista.

¿Ángela Aguilar manda indirecta a Lau?

La intérprete de "La llorona" se lanzó a Mérida, Yucatán, por asuntos de trabajo; sin embargo, se dio su tiempo para darse una vuelta y disfrutar de las bondades que ofrece la región. Como es natural, en cada parada que hizo decidió hacer las fotografías correspondientes y publicarlas en sus redes sociales.

En las instantáneas se le puede ver contenta y disfrutando de los lugares, eso sí, siempre elegante por los outfits elegidos para cada ocasión. No obstante, ha lanzado algunos mensajes que podrían resultar una indirecta para Gussy Lau, pues para muchos de sus fans han resultado un poco obvios, aunque ella aún sigue evitando el tema.

"Mérida, me enamoré de tus colores, tu comida, y tu gente. Nos vemos todos este sábado 28 en el Foro GNP!", escribió en una serie de imágenes donde se le ve con unos lentes oscuros en forma de corazón y un conjunto azul con blanco que recuerda la década de los 90.

Hasta este punto todo está bien, pero sorprendió que se colocó debajo de la frase "Te extraño, extraño" en lo que parece ser una cafetería. En la tercera foto colocó "Eres lo mejor que me ha pasado"

