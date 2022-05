¿Angela Aguilar sufre problemas de salud? Esto pasa cuando la cantante se baja del escenario

Semana a semana, Pepe Aguilar sigue conectando con sus fanáticos a través de su cuenta de YouTube, en la cual publica videos con los pormenores de sus giras y además presume la relación que tiene con su familia.

El más reciente de ellos puso en alerta a algunos fans, quienes escucharon de la mismísima Ángela Aguilar que experimenta una reacción en el cuerpo durante sus presentaciones.

De acuerdo con la más joven de los hijos del intérprete de "Por mujeres como tú", mientras se presenta en sus conciertos o cuando los termina suele sentir como si tuviera un bajo nivel de presión.

"Como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces después de cantar", dijo.

Tefi Valenzuela critica a Ángela Aguilar en programa EN VIVO y la tunden en redes; esto dijo

Para hacer frente a esto, la "Princesa de la música mexicana" suele tomar algo con azúcar para estabilizarse. En ocasiones es un refresco y en otras bebidas isotónicas.

"No digo marcas porque no me pagan", aseguró.