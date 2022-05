Aneliz supera estilo de Ángela Aguilar en coqueto vestido perfecto para el verano

Aneliz Aguilar conquistó Instagram con su más reciente publicación, en la que se lució para sus miles de fans en coqueto vestido perfeto para el verano con el que superó en estilo a su hermana menor, Ángela Aguilar, con quien comparte el gusto por la moda y las tendencias.

La hija mayor del cantante Pepe Aguilar, que cumplió 24 años el pasado mes de abril, ha dejado ver su gusto por la moda y las prendas de lujo, como lo ha confirmado en sus viajes por Europa, Miami o Los Ángeles, en los que se luce con costosa ropa, calzado y lentes de reconocidas firmas.

Aneliz Aguilar presume estilo y belleza

En su cuenta de Instagram, Aneliz es muy activa y constantemente comparte imágenes en las que se le ve imponer moda, como las fotos que publicó la noche de este miércoles en las que se le observa posando con un coqueto vestido blanco de tipo campirano, con el que derrochó estilo.

La hija de Pepe Aguilar conquistó las redes. Foto: IG @aneliz_aguilar

"White picket fence and this dress make me want to go on a picnic" (La cerca blanca y este vestido me dan ganas de ir de picnic), escribió la hermana mayor de la cantante, Ángela Aguilar, para acompañar la publicación que ha recibido cientos de comentarios y más de 21 mil "me gusta".

La joven, que recientemente cambio drásticamente de imagen al pasar de castaña a rubia, se lució con sus miles de fans al mostrar un look perfecto para el verano, pues el vestido blanco con el que posó es una prenda fresca, juvenil y moderna, ideal para las chicas de 20 y 30 años.

Aneliz Aguilar no se dedica a la música como su padre y hermanos, pero ya se posiciona como una influencer de temas como moda, belleza y estilo de vida, pues a través de su cuenta de Instagram da consejos y tips que la colocan como auténtica fashionista.

Aneliz presumió el mejor look de verano. Foto: IG @aneliz_aguilar

SIGUE LEYENDO:

Aneliz supera belleza y estilo de Ángela Aguilar; presume zapatos Prada de más de 30 mil pesos | FOTOS

Aneliz Aguilar enciende Instagram al pasar de castaña a rubia; así se ve mejor