Gussy Lau reaparece tras escándalo con Ángela Aguilar; manda mensaje a Pepe Aguilar

René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, reapareció en redes sociales después del escándalo que se generó tras la filtración de fotos con Ángela Aguilar. El cantautor tomó su cuenta oficial de Instagram para mandarle un contundente mensaje al papá de la artista, Pepe Aguilar.

Este viernes, 6 de mayo, el cantante de 'Por mujeres como tú' estrenó de su nuevo disco 'A la medida', producción que contiene temas inéditos del género ranchero, así lo dio a conocer el intérprete en su cuenta oficial de Instagram. No obstante, este lanzamiento ha pasado a segundo término después de que Gussy Lau se pronunciara por uno de los sencillos que contiene el álbum.

Gussy Lau manda mensaje para Pepe Aguilar

Tras revelar todos los tracks de este proyecto musical, quien no tardo en comentar fue el supuesto exnovio de su hija Ángela y compositor que trabajó junto a él. El artista de 33 años reveló que fue parte de la creación del tema 'No me hablen de Amor', la cual es una colaboración con el grupo Intocable.

"'No me hablen de amor', esta es una de mis mejores canciones y les quedó perrísima", escribió Gussy en sus historias de Instagram en donde colocó una captura de pantalla y arrobó a Pepe y al los intérpretes de 'Fuerte no soy' y 'Perdedor'.

Esta no es la primera vez que el compositor trabaja con la familia, pues escribió el tema 'Ahí donde me ven' con la que Ángela Aguilar alcanzó el puesto número uno del Latin Billboard del regional mexicano, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el primer puesto de popularidad en 16 años, tiempo en que ninguna cantante lo había logrado.

La publicación ha generado varias dudas entre los fans de la Dinastía Aguilar, pues después de que se filtraron las fotos y que Gussy Lau confirmó su noviazgo con Ángela, se había especulado que los artistas habían terminado y que el compositor ya no colaboraba para la familia, no obstante, nada ha sido confirmado, pero Pepe Aguilar ha adelantado que hablará del tema próximamente.

