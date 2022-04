¿Termina romance con Gussy Lau? Ángela Aguilar habla de su soltería y se muestra triste durante concierto

Ángela Aguilar reapareció sobre el escenario tras el escándalo por las románticas fotos junto a Gussy Lau, que es 15 años mayor que ella; aunque destacó la tristeza que mostró la cantante durante su presentación dejando ver que habría terminado su relación con el compositor.

La llamada "princesa del regional mexicano" se presentó este fin de semana en la Festival Cultural Zacatecas 2022, donde los asistentes corearon cada una de sus canciones que estarían dedicadas a la soltería, la soledad y la tristeza, según la propia cantante.

Te puede interesar: “Me gusta enseñar mi cuerpo”, Majo Aguilar confiesa ser la “oveja negra” de la Dinastía Aguilar

“El disco se llama ‘Mexicana Enamorada’, si todas las canciones son tristes… se tendría que llamar como ‘mexicana triste y sola’... o ‘mexicana dejada y soltera’, algo así”, expresó Ángela Aguilar durante su concierto retomado por el programa de espectáculos "Ventaneando".

La joven cantante también habló sobre las personas tristes que estaban en el lugar y a ellas les dedicó el tema "La Llorona": “Me nominaron para un Grammy americano, y ese también lo perdí, pero canté una canción en esos premios, y esa canción va dedicada para todas las lloronas que están aquí”.

¿Gussy Lau triste?

Lo sucedido durante el concierto de Ángela en Zacatecas se suma a la canción que compartió Gussy Lau en sus redes sociales y que estaría dedicado a la hija de Pepe Aguilar, pues en ella expresa una profunda tristeza al hablar de un adiós definitivo.

Esto incrementó los rumores sobre una ruptura definitiva, aunque el mismo compositor habría revelado durante una entrevista que el patriarca de la dinastía Aguilar estaría de acuerdo con el noviazgo que, detalló, comenzó en febrero pasado luego de que compusiera algunos temas para la cantante.

Te puede interesar: Ángela Aguilar: Gussy Lau toma dramática decisión tras revelarse su noviazgo

Durante el mismo concierto, la intérprete de "Ahí donde me ven" también dejó ver que atraviesa por un momento difícil pues expresó lo mucho que extraña a su abuela, Flor Silvestre, a quien le dedicó una canción: "En esta pandemia yo perdí a mi abuela, pero nunca la he sentido tan cercana a mí, que ahorita, y si me lo permiten, me encantaría rendirle un homenaje a mi abuela Flor Silvestre”.

SIGUE LEYENDO:

Tras polémica sobre presunto noviazgo con hombre mayor, Ángela Aguilar presume a su "verdadero amor" | FOTO

“¡Cállate, baboso!”, Ángela Aguilar explota contra su hermano en plena transmisión en vivo: VIDEO

La canción que rechazó Belinda pero que Ángela Aguilar convirtió en un éxito