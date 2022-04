“¡Cállate, baboso!”, Ángela Aguilar explota contra su hermano en plena transmisión en vivo: VIDEO

Ángela Aguilar se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que explotó contra su hermano, Leonardo Aguilar, en plena transmisión en vivo, por lo que “La Princesa del Regional Mexicano” recibió todo tipo de críticas, además, los seguidores de la cantante no tardaron en sacar conclusiones al respecto y se generaron diversas especulaciones.

Toda esta nueva controversia en la que está envuelta Ángela Aguilar comenzó debido a que su hermano Leonardo se depiló con cera algunas zonas de su cuerpo en las que tiene tatuajes para que estos se puedan apreciar de mejor manera, la intérprete de “Dime cómo quieres” fue la encargada de grabar y en la recta final del clip, Leonardo toma el control de su celular y propone mostrar a cuadro a Ángela Aguilar, pero la idea no le pareció a la hija menor de Pepe Aguilar y terminó insultando a su hermano.

“Hay que enseñar a Ángela. ¿Te enseñamos, Ángela?” fueron las palabras de Leonardo, pero la cantante de 18 años respondió con un “¡Cállate, baboso!” y ante tal respuesta el joven intérprete solo pudo reír un poco y se despidió rápidamente de sus seguidores.

Tras este nuevo desplante de Ángela Aguilar, la cantante se convirtió en blanco de todo tipo de críticas pues fue calificada como “arrogante" y "grosera”, además, los seguidores de la Dinastía Aguilar comenzaron a sacar sus propias conclusiones por su actitud con su hermano y generaron diversas teorías sobre la negativa de la cantante a que la grabaran pues algunos aseguraron que pretende disminuir sus apariciones públicas tras el escándalo que se originó cuando se destapó su relación con Gussy Lau.

Cabe mencionar que esta no fue la única vez que Ángela Aguilar se negó a salir en la transmisión en vivo pues momentos antes se le escuchó decir “no me grabes a mí, Luisa” y en otro momento, aseguró que no quería que la grabaran pues “se estaba haciendo las cejas”, pero sus palabras no convencieron a sus seguidores, quienes creen que hay una razón más poderosa para que se negara a aparecer en el video de su hermano.

¿Qué pasó con su relación con Gussy Lau?

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha dado nuevas declaraciones sobre el estado de su relación, sin embargo, lo único de lo que se tiene certeza es que la pareja no ha podido verse si es que siguen juntos pues Ángela Aguilar estuvo de vacaciones en París, Francia junto a su familia para celebrar el cumpleaños de Áneliz Aguilar, no obstante, en su regreso a México acompañaron a su padre en el show que ofreció en Aguascalientes, por su parte, el compositor ha estado compartiendo videos en sus redes sociales en los que canta algunas de sus temas más célebres, pero muchos consideran que se encuentra “despechado”, pero lo cierto es que todavía no se ha confirmado nada.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar: 3 escándalos que han puesto en jaque a la hija de Pepe Aguilar en 2022

¿Por qué Flor Silvestre quería que su nieta Ángela Aguilar se enamorara? I VIDEO