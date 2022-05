La canción de Dido que le salvó la vida a Eminem gracias a Elton John

Hay historias de amor y desamor que pueden cambiar la vida, como el siguiente caso. En 1998 salió a la luz una de las mejores canciones de la última parte de los años noventa, “Thank You”, de la famosa cantautora inglesa Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong, mejor conocida artísticamente como DIdo.

Esta pieza musical en primera instancia formó parte de la banda sonora de la cinta “Sliding Doors” (Si yo hubiera); sin embargo, durante la promoción de la cinta, el single fue muy exitoso en la radio, por lo que la Dido la incluyó en su primer álbum de estudio “No Angel” (1999).

En varias entrevistas de la época, la cantante señaló que la letra de “Thank You” estaba dedicada a su novio de ese entonces, como una forma de agradecimiento por estar con ella en los momentos más difíciles de su vida.

Solamente un año después esta relación finaliza y Dido escribe “White Flag”, donde habla de lo terrible que es una ruptura; sin embargo, siempre hay manera de salir adelante. Ambas piezas musicales son dos de los más grandes éxitos a nivel mundial al inicio de los años 2000.

“Thank You” y Elton John le salvan la vida a Eminem

La canción de Dido dio un giro inesperado en el 2000, pues el rapero del momento, Eminem la usó de inspiración para crear “Stan”, en la cual Eminem narra la historia de un fan obsesionado que le escribe cartas de manera constante, las cuales nunca lee.

Al paso de los meses, un día, este se anima a leerlas y contestarle, pues se entera de que Stan la está pasando muy mal, al grado de que busca quitarse la vida y con la de su novia embarazada.

Al tratar de animarlo y evitar la tragedia, Eminem le escribe para que desista de la idea, sin embargo, recuerda que en las noticias vio que dos jóvenes murieron y tenían las características de Stan y su novia.

“Mi té se ha quedado frío, me pregunto por qué me levanté de la cama, la lluvia de la mañana nubla mi ventana, y no puedo ver nada, e incluso si pudiera, sería todo gris, pero tu foto en la pared, me recuerda que no está tan mal, no está tan mal”, es la parte que usó Eminem de “Thank You” para crear “Stan”.

“Stan” fue una de las canciones más exitosas del año 2000, por lo que al año siguiente, durante los premios Grammys, Eminem y Elton John tuvieron un acto en vivo juntos, en el que el inglés sale tocando el piano y el rapero cantando.

Lo polémico de este momento es que una parte de la canción se puede interpretar como un mensaje homofóbico (En incluso se decía que Eminem era homofóbico), comunidad a la que pertenece Elton. “Eso es una mier**, tú eres su pu** ídolo", quiere ser como tú” se puede leer en una parte de la canción.

A pesar de la polémica, Elton Jonh aseguro que esta era una oportunidad de tender puentes de amistad y accedió a cantar con Eminem.

Años después de este encuentro en el escenario, Eminem contó que tuvo graves problemas con las drogas, por lo que llamó a Elton Jonh en busca de pedirle ayuda, pues este no sabía a quién más llamar. Elton atendió la llamada, por lo que Eminem no tuvo la mala suerte de Stan y pudo salvar su vida.

