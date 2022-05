Elton John le dedicó a Lady Di esta canción, ¿qué dice la letra?

Elton John es uno de los músicos más importantes en la historia. Sus canciones y su forma de interpretarlas lo llevaron a la élite en el mundo. En esta ocasión no vamos a hablar de su carrera como solista o lo que hizo cuando formó parte de The Beatles, sino de una de sus grandes amistades, una que fue tan importante como para dedicarle una canción.

El cantante llegó a ser tan importante en el Reino Unido que terminó por codearse con algunos integrantes de la realiza. Una de las personalidades con las que terminó por crear una gran amistad fue con Lady Di, a quién acompañó hasta el último día. Se tiene que recordar que perdió la vida con tan solo 36 años de vida.

Después de muchos años de amistad, el exintegrante de The Beatles decidió dedicarle una canción a la princesa de Gales, pero no cualquier canción, una que tiene un mensaje lo suficientemente bonito que la corona decidió no dejarlo cantar el día del funeral.

La canción

De acuerdo con “El Clarín”, Elton habría escrito la canción de “Candle in the Wind” junto a Bernie Taupin. En una primera instancia habría sido para Marilyn Monroe en 1973, pero tras la muerte de Lady Di decidió hacerle unas modificaciones a la letra para cantársela a la integrante de la realeza británica.

Algunas de las personalidades presentes consideraron que la canción representaba la forma de vida que llevaba Lady Di. Pero a pesar de esto, se dice que la corona tenía miedo de que la cantara en el funeral, ya que podría contar con demasiado sentimiento, esto de acuerdo con una declaración recabada por el diario La Nación.

La letra de la canción dice: “Adiós rosa de Inglaterra. Que siempre crezcas en nuestros corazones, fuiste la gracia que se puso donde las vidas fueron destrozadas. Llamaste a nuestro país y susurraste a los que sufrían. Ahora perteneces al cielo y las estrellas deletrean tu nombre…”.

