La película de terror en HBO Max que pone a temblar hasta al más valiente; aseguran que está maldita: TRÁILER

Desde que las personas han pasado prolongadas estancias de encierro en casa tras la pandemia, los usuarios en busca de entretenimiento se preguntan qué pueden ver en las diversas plataformas de streaming, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

En este sentido, una de las plataformas favoritas de los usuarios es HBO Max, misma que recientemente se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, pues éste sitio de series y películas continúa nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores.

Lo que encontramos en HBO Max

En este sentido, los títulos que ofrece la plataforma que es propiedad de Warner Bros. Discovery sin duda ha cambiado la forma de consumir series y películas, y en este sentido, el éxito ha sido tanto que incluso esta plataforma ha logrado revivir producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas en cine o en televisión.

Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En suma, HBO Max se aseguró de dejar en claro a sus usuarios que además de tener contenido clásico, su plataforma de streaming también puede albergar las producciones más novedosas y en tendencias, tal es el caso de la serie renovada Gossip Girl o bien su éxito internacional Euphoria.

Esta es una de las cintas más perturbadoras en HBO Max. Foto: Especial

Una terrorífica cinta que no te debes perder en HBO Max

Se trata de la cinta de terror y suspenso llamada "Así en la tierra como en el Infierno", misma que ha generado miles de sustos y ha dejado sin sueño a quienes la ven. Se trata de una producción lanzada en 2014, escrita y dirigida por r John Erick Dowdle.

La historia se desarrolla entre miles de laberintos que se cruzan en las catacumbas debajo de las calles de París, considerado el hogar eterno de las innumerables almas.

El terror comienza cuando un equipo de exploradores se adentra en el laberinto desconocido de las catacumbas, en donde descubrirán aquello que oculta la ciudad de las muertos.

Los jóvenes valientes creen que todo es parte de su imaginación hasta que comienzan a experimentar sucesos inexplicables, por lo que dará inicio así un viaje a la locura y el terror que busca penetrar en la psique humana para revelar los demonios personales del espectador.

