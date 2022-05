Doctor Strange 2: filtran FECHA de cuándo llegará a Disney Plus la reciente película de Marvel

A pesar de que Doctor Strange en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) todavía se exhibe en cines de todo el mundo, muchos ya se empiezan a preguntar cuándo llegará la película de Marvel a la plataforma de Disney Plus, algo que podría haberse filtrado.

En la cuenta de Instagram de Disney Plus en Alemania se habría dado a conocer la fecha de estreno de la segunda parte de Doctor Strange, la cual estaría programada para el próximo 22 de junio, algo que podría estar relacionado con los 45 días para su llegada a la plataforma de streaming raíz de su exhibición en cines.

La filtración habría cobrado mayor importancia, ya que a tan sólo unas horas que se publicó el anunció en la red social, la imagen fue borrada, en la que además había otras series y películas que se estrenarían a los largo del mes de junio.

El posible estreno de Doctor Strange 2 se dio a conocer en la cuenta de Instagram de Displey Plus Alemania. Foto: Especial

¿Qué posibilidades hay que llegue Doctor Strange 2 rápido a Disney Plus?

Sin embargo, lo anterior no sería precisamente una regla que respete Disney ni Marvel Studios, ya que con el estreno de otras películas que aparecieron primero en cine y después en la plataforma de streaming, llegaron a pasar más de 45 días.

Las películas de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos y Eternals tuvieron que esperar más de 45 días para que llegaran a Disney Plus y Doctor Strange en el multiverso de la locura no sería la excepción.

Tan Disney como Marvel están aprovechando el furor de Doctor Strange, ya que en algunos países (como México) llegó a las salas de cine el pasado 4 de mayo y hasta el momento ha generado unas ganancias exorbitantes, al superar los 800 millones de dólares, para un costo de producción de más de 200 millones de dólares, lo que convierte al filme en todo un éxito.

Todavía falta un mes para la tentativa llegada de Doctor Strange 2 a Disney Plus, mientras esta filtración se confirma, puedes aprovechar para disfrutar del próximo estreno en la plataforma: Obi-Wan Kenobi, serie que se tiene programada llegue el 27 de mayo.

Sigue leyendo

Nicolas Cage protagoniza esta película cómica; saldrá en unos días de HBO Max

Animales fantásticos 3 llegará en esta fecha a HBO Max y lo hará sin Johnny Deep