Este Vengador de Marvel tiene un talento oculto que no conocías

Los Vengadores (Avengers) son considerados los héroes más fuertes de la Tierra, al menos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero cada uno de los actores fue elegido para interpretar a determinado personaje por sus características y sus talentos ocultos, sin embargo, uno de ellos los supera hasta por su voz.

Para quienes sienten admiración por Hawkeye (Ojo de Halcón), tal vez no sepan que el actor que lo interpreta, Jeremy Renner, posee un sorprendente talento, el cual no pudo sacar a relucir en las películas de Marvel, pero que no fueron un impedimento fuera de la pantalla grande.

Cuando no es un Vengador, Renner se dedica a cantar y hasta a tocar la batería, algo que pocos conocían, incluso ha participado en soundtracks de películas y hasta ha colaborado con músicos como Pink y Brothers Sal.

Jeremy Renner interpretó el papel de Hawkeye en las películas de los Vengadores. Foto: Archivo

Jeremy Renner, un músico poco conocido

El actor Jeremy Renner es cantautor, guitarrista, tecladista y baterista, incursionó en la música en 2005 cuando grabó "I drink alone", tema de la banda sonora original de North Country, film que protagoniza con Charlize Theron. Sin embargo, ya tenía una preparación previa, porque él mismo ha declarado que es algo que le apasiona y que le gusta.

Ha pesar de que ha intentado llevar su carrera musical a la par de la actuación, no le ha sido posible, porque el tiempo que estuvo como Hawkeye, absorbía gran parte de su tiempo.

Por ello fue que hasta hace un par de años lanzó su primer material discográfico, el cual tiene el título de "The Medicine" 2020, el cual se puede encontrar en plataformas como Spotify.

Si no tenías conocimiento de este talento de Renner, te dejamos aquí una de sus canciones más escuchadas y que lo ha ayudado a salir del anonimato en el que se mantuvo durante muchos años.

Sigue leyendo

La mejor serie creada por Steven Spielberg llega a HBO Max

Animales fantásticos 3 llegará en esta fecha a HBO Max y lo hará sin Johnny Deep

Sam Raimi dirigió una de las mejores películas de la historia y no es Spiderman; la puedes ver en Netflix