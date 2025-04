¿A quién va dedicada la nueva canción de Ángela Aguilar? Así lo confiesa la cantante

La tarde de este 16 de abril, el regional mexicano se encuentra de manteles largos, pues Ángela Aguilar, una de las voces más destacadas de la música nacional, lanzó su nuevo sencillo titulado "Nadie Se Va Como Llegó". El anuncio de esta nueva canción se hizo a través de sus redes sociales, donde dio a sus seguidores una pequeña probadita de lo que se vería en video musical, generando gran expectativa entre sus fans.

Y es que a pesar de las polémicas recientes a las que se ha enfrentado, la heredera de la dinastía Aguilar demuestra ser más fuerte que cualquier rumor, posicionándose como una de las jóvenes promesas del regional mexicano. Como era de esperarse, en cuanto se liberó el video de "Nadie Se Va Como Llegó", las y los fans de la cantante se deshicieron en halagos hacia el tema, pues además de significar su regreso formal a la industria, también presumió una imagen completamente nueva que parece reflejar su madurez en esta nueva etapa de su carrera profesional.

Sin embargo, aunque muchas personas esperaban que este lanzamiento estuviera dedicado a su esposo, el también cantante Christian Nodal, la sorpresa fue gigante cuando se descubrió que el tema habla más bien de desamor, generando intriga sobre si "Nadie Se Va Como Llegó" está dedicada a alguien más.

A sus 21 años, Ángela Aguilar ha demostrado ser una artista madura y comprometida con su carrera, enfrentando las críticas con determinación y utilizando su música como una forma de expresión y conexión con su audiencia. Es así como en declaraciones exclusivas para El Heraldo de México, la cantante se sinceró sobre este nuevo tema y lejos de lo que se podría pensar, no está pensada para algún viejo amor, sino más bien se convierte en una declaración de su verdadero ser.

Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular.

Es un reflejo de quién soy.

Es para mí. Y para cada persona que alguna vez ha sentido algo real a través de una canción, dijo Ángela Aguilar para El Heraldo de México.