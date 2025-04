Declaración Anual: ¿qué hacer si no puedo ingresar al portal del SAT?

Si has intentado presentar tu Declaración Anual más de una vez y no tienes éxito, aquí te decimos las posibles razones por las que podrías no poder ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y es que durante el mes de abril las personas físicas deben cumplir con esta obligación fiscal, pero en ocasiones fallas en el sitio web o saturación de usuarios podrían impedir que ingreses con facilidad.

Las personas que ya cumplieron con este trámite y recibieron un saldo a favor, deben saber que el SAT ya inició las devoluciones automáticas, por lo que en próximos días verán reflejadas en sus cuentas bancarias la cantidad correspondiente. Quiénes aún no la han presentado aún están a tiempo, pues el plazo es hasta el 30 de abril.

¿Qué hago si no puedo ingresar al portal del SAT para presentar mi declaración Anual?

1. Verifica que sea el sitio oficial

En primer lugar debes verificar que estés ingresando al sitio oficial del SAT que es: https://www.sat.gob.mx/

2. Revisa tu navegador

Revisa que tu navegador esté actualizado.

Borra caché y cookies

Intenta abrir el sitio en modo incógnito

3.Certificados actualizados

El portal del SAT requiere JavaScript habilitado

Tener instalado y actualizado el Certificado Digital del SAT si usas tu e.firma para ingresar

No uses dispositivos móviles para este trámite.

4. Fallas comunes en el sitio

Durante el mes de abril el sitio se satura, por lo que se recomienda ingresar en horarios de madrugada.

En caso de un error espera unos minutos y regresa más tarde.

5. Problemas con tu información oficial

Si perdiste tu contraseña recupérala desde el portal del SAT

Renueva o genera tu e.firma desde una oficina del SAT.

Conoce los gastos personales que puedes deducir en tu Declaración Anual 2024 de personas.



Recuerda que tienes hasta el 30 de abril para presentarla y solo necesitas tu RFC y Contraseña o e.firma.



Conoce más información en https://t.co/e0lZgJe620 #Declara2024 pic.twitter.com/4vLXuL7NS2 — SATMX (@SATMX) April 16, 2025

Contacta al SAT

Usa SAT ID para renovar tu contraseña o firma si están vencidas.

Comunícate de manera directa al número: 55 627 22 728 (opción 3)