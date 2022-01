¿Adiós, Hulk? Mark Ruffalo dejaría Marvel tras participar en la serie She-Hulk

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años en la industria del entretenimiento. No por nada se mantiene vigente desde 2008 y en su haber cuenta ya con cuatro "fases" que comprenden 27 películas estrenadas y una decena más en camino, además de poderosas series de televisión que cobraron especial relevancia en los últimos años.

En 2021, cuando el mundo se encontraba confinado por la pandemia de Covid-19, Marvel decidió expandir el UCM a la pantalla chica de la mano de la plataforma de streaming Disney Plus y lanzó cinco series inspiradas en personajes secundarios que tenían el potencial de protagonizar historias que no se veían en las películas: WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What if..? y Hawkeye.

Y al ver que se trataba de un proyecto redituable debido a que el streaming fue el gran salvador de la industria cinematográfica, Marvel anunció hacia finales de 2021 las siguientes películas y series que formarán parte de las Fases 4 y 5 de su Universo Cinematográfico.

Para 2022 se prevé el lanzamiento en cine de Morbius, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Spider-Man: Across the Spider-Verse y Black Panther: Wakanda Forever, mientras que al streaming llegarán las series Mook Knight, Mrs. Marvel y She-Hulk.

¿Adiós a uno de Los Vengadores más queridos?

De acuerdo con medios especializados en cutlura geek, todos estos personajes de las películas y series de Marvel tomarán la estafeta de Los Vengadores tras la despedida de figuras como Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitán América (Chris Evans) o Black Widow (Scarlett Johansson), quienes dijeron adiós en Avengers: Endgame. Y es que del grupo original de los superhéroes que se formó en 2012 en Avengers, ya únicamente quedan Hawkeye (Jeremy Renner), Thor (Chris Hemsworth) y Hulk (Mark Ruffalo).

De ellos, Hawkeye ya tuvo serie a finales del año pasado y Thor estrenará su cuarta película el próximo 8 de julio. En cuanto al hombre verde, ya está confirmada su participación en la serie She-Hulk, que llegará en algún momento de 2022 a Disney Plus. En esta producción, la actriz Tatiana Maslany dará vida a la sobresaliente abogada Jennifer Walters, quien es prima de Bruce Banner en los cómics de Marvel.

A meses de su estreno, en realidad es poco lo que Disney o Marvel nos han dicho sobre la trama de She-Hulk, tampoco tiene una fecha exacta de lanzamiento en streaming. Sin embargo, una reciente fltración de MyTimeToShineHello dio a entender que esta serie será la última participación de Mark Ruffalo como Bruce Banner y Hulk, personaje que adoptó en 2012 en sustitución de Edward Norton.

"Hulk dejará la tierra al final de She-Hulk", se lee en un tuit del insider, por lo que los amantes del personaje comenzaron a especular si será momento de dejarle su puesto a la actriz Tatiana Maseley. Sin embargo, otros creen que en realidad no será el adiós de Ruffalo al UCM sino que posiblemente se trate de la antesala de Planet Hulk, un cómic que podría ser adaptado para la tele o cine en el que el hombre verde vuela al planeta Sakaar y poco a poco comienza a sobresalir hasta dominarlo.

Foto: IG markruffalo

SIGUE LEYENDO:

Reboot Los 4 Fantásticos: Filtran a los actores que protagonizarían la nueva versión para el UCM