Sam Raimi dirigió una de las mejores películas de la historia y no es Spiderman; la puedes ver en Netflix

A pesar de que en la década de 1980 y 1990 el director Sam Raimi se consolidó como uno de los mejores de su generación, en este 2022 su nombre volvió a llamar la atención por su trabajo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Sin embargo, hace más de 20 años estuvo a cargo de una de las mejores películas de la historia, no es Spiderman, y la puedes ver en Netflix.

Las películas de Evil Dead marcaron la historia de Sam Raimi, pero en 1995 dirigió el western Rápida y mortal (The Quick and the Dead), en la que trabajó con Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe y Leonardo DiCaprio, a pesar de que en este último actor no estaban muy seguro de contratarlo, al grado de que no le ofrecieron paga y la propia Stone le dio su salario.

El director Sam Raimi ha acaparado los reflectores por su trabajo en la segunda parte de Doctor Strange. Foto: Archivo

Al momento del estreno de la película, recibió críticas mezcladas por parte de los expertos en cine, pero con el paso del tiempo fue confirmada como uno de los mejores largometrajes de toda la historia, ya que desde el guión, el trabajo técnico y hasta las actuaciones fueron aplaudidas. Aunque ya era común ver a mujeres heroínas, se dudó un poco en que Sharon Stone tomara el rol, pero la actriz se hizo coproductora y abrió la oportunidad a actores como Leonardo DiCaprio, quien en ese momento era muy joven y no se creía mucho en sus capacidades frente a la pantalla.

Con el tiempo, Rápida y mortal (The Quick and the Dead) se convirtió una de las más queridas por parte de los seguidores del director Sam Raimi, incluso estuvo considerada para entrar en la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Así que si tienes oportunidad de verla en tu cuenta de Netflix, te recomendamos que le des una oportunidad, porque te sorprenderás con el ritmo, la historia y hasta la fotografía, un verdadero manjar para los cinéfilos.

Los protagonistas de la película son: Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe y Leonardo DiCaprio. Foto: Archivo

¿De qué trata esta película dirigida por Sam Raimi?

Ellen (Sharon Stone), una bella y misteriosa forastera, llega a una pequeña ciudad del Oeste y se inscribe en una peligrosa competición en la que pistoleros procedentes de todas partes arriesgan sus vidas a cambio de fama y dinero.

Los motivos de Ellen son muy distintos: quiere vengarse de Herod (Gene Hackman), un hombre sin escrúpulos que domina la ciudad, por el daño que le hizo a su familia en otros tiempos.

Pero antes de que Ellen cumpla su objetivo, se encontrará con otros pistoleros, quienes destacan por sus habilidades para desenfundar, entre ellos está un joven conocido como "The Kid", quien arriesga su vida para acercarse a su padre.

Rápida y mortal (The Quick and the Dead) cuenta con todos los elementos para entretener al público, por lo que estarás al borde de tu asiento de principio a fin, así que si cuentas con suscripción de Netflix es recomendable que la veas.

