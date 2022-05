Spider-Man 4: Este tráiler con Tobey Maguire es todo lo que los fans soñaron sobre la cuarta película

La primera película live action de Spider-Man llegó hace 20 años gracias a la mente creativa de Sam Raimi y las imponentes actuaciones de unos jóvenes pero experimentados Tobey Maguire y Kirsten Dunst, quienes dieron vida a los aún queridos Peter Parker y Mary Jane Watson.

El actor, que hoy tiene 46 años, fue el primero -de los tres que han dado vida al amigable vecino de Nueva York- en tener su propia trilogía en el cine (entre 2002 y 2007) y, aunque los planes eran tener una cuarta película con Tobey dirigida por el mismo Raimi -que se estrenaría en 2011-, el director simplemente abandonó el proyecto porque no encontró el guion adecuado.

Luego, Sony anunció un reboot con Andrew Garfield, quien solo dio vida al personaje en dos cintas: The Amazing Spider-Man 1 y 2, las cuales salieron en 2012 y 2014; luego, se canceló su proyecto, y para 2016 Sony y Marvel Studios presentaron al nuevo Hombre Araña, interpretado por Tom Holland, quien ha aparecido en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y además también tiene ya su propia trilogía dirigia por Jon Watts.

La tercera película de esta nueva saga, Spider-Man: No Way Home, se estrenó en diciembre de 2021 y en poco tiempo se convirtó en la sexta película más taquillera no solo durante la pandemia de Covid-19, sino en la historia del cine. Y no es para menos, pues en ella el talentoso director y guionista logró cumplir el sueño de millones de fans que soñaban con un Spider-Verse que reuniera a los tres actores que habían dado vida al héroe en los últimos 20 años: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Spider-Man: No Way Home cumplió el sueño de ver el Spider-Verse en el cine. Foto: Especial

Piden a gritos Spider-Man 4 con Tobey

El éxito de este magnífico crossover fue tal, que los fans rápidamente posicionaron en redes sociales mensajes pidiendo a gritos la cuarta película con Tobey Maguire y la tercera con Andrew Garfield, esto, a sabiendas de que tras No Way Home, la continuidad de Tom Holland como Peter Parker todavía es un misterio.

Estas súplicas llegaron -obviamente- a los oídos de Sam Raimi, quien en esos momentos alistaba otra de las películas más ambiciosas del UCM y que recién llegó a los cines: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Durante la gira de promoción de la secuela de la cinta del Hechicero Supremo, los medios no dudaron en preguntarle si le gustaría tomar las tiendas de un nuevo proyecto con Spider-Man.

¿Qué dijo Sam Raimi sobre la cuarta película? El director y productor de importantes series y películas como Xena, Evil Dead, Boogeyman y Poltergeist no descartó hacer una cuarta película de Spider-Man, pero con una sola condición: que el protagonista sea Tobey Maguire y no Tom Holland, cuyos rumores de una cuarta entre siguen en pie aunque con la incertidumbre de si seguirá al mando Jon Watts, quien quiere darse un descanso del cine de superhéroes, dejando acéfalo el reboot de Los 4 Fantásticos.

“Me encanta Spider-Man (…) Y me encanta Tom Holland en el papel. (Pero) si hiciera una película de Spider-Man, probablemente tendría que ser con Tobey o me rompería el cuello”, dijo Sam Raimi a Los Angeles Times durante la promoción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Sam Raimi sí quiere volver a trabajar con Tobey Maguire. Foto: @DrStrange

Ya hasta hay "tráiler" de Spider-Man 4

Durante una ebtrevista con Fandango, Sam Raimi dijo que después de hacer Doctor Strange in the Multiverse of Madness se dio cuenta que "todo es posible, realmente cualquier cosa. Amo a Tobey y me encanta Kirsten Dunst. Creo que todo es posible. No sé si Marvel estaría interesado en eso en este momento. Pero suena hermoso", afirmó el prestigioso director.

Estas palabras sonaron realmente como una invitación para que Marvel y Sony de verdad valoraran la posibilidad de una cuarta película de Spider-Man, cosa que sin duda emocionó a los seguidores. Sin embargo, si la Casa de las Ideas no lo considerara, Sam Raimi dijo que de cualquier forma le gustaría volver a trabajar con Maguire, aún si fuera con un papel diferente.

Tras estas declaraciones, en plataformas de video y redes sociales, los fans colgaron algunos videos hechos por ellos mismos que darían muestra de cómo sería esa tan esperada cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire y Kirsten Dunst. Y es que vale recordar que, durante una reunión de los tres Peter Parker en No Way Home, el personaje de Peter le cuenta a sus variantes que en su universo, hizo una vida con su amada MJ.

En este video se pueden apreciar escenas de varias películas de ambos actores, incluidas las de la trilogía original, pero también de Spider-Man: No Way Home y Melancolía, uno de los grandes éxitos de Dunst. En este "tráiler" se aprecia como el Peter Parker de Tobey Maguire -ya adulto- entra en crisis pero a la vez tiene flashbacks de su vida con Mary Jane y al mismo tiempo debe salvar al mundo de la devastación (¿tal vez a raíz del caos que se desató con el multiverso?).

SIGUE LEYENDO:

En las series y películas de Marvel la magia es de diferentes colores, ¿qué significa cada uno?

¿Cuándo sale Avengers 5? Estos son todos los rumores sobre el próximo gran crossover del Universo Marvel