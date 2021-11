Kirsten Dunst evidencia la “extrema” diferencia salarial con Tobey Maguire en “Spider-Man”

El estreno de "Spider-Man: No Way Home" y los rumores del supuesto regreso de algunos actores, entre ellos Tobey Maguire, como parte del multiverso, trajo una nueva polémica a la cinta con la diferencia salarial de Kirsten Dunst.

La actriz dio vida a Mary Jane Watson en la trilogía de “Spider-Man” evidenció la diferencia salarial que existía entre ella y el actor Tobey Maguire durante su participación en la cinta, aunque no reveló de cuánto se trataba lo calificó como “extremo”.

Te puede interesar: "Spider-Man: No Way Home": Revelan segundo tráiler de la nueva película de Marvel, ¿se confirma el multiverso? | VIDEO

En entrevista para The Guardian la actriz de 39 años puntualizó en que ambos se encontraban como principales en la publicidad de la película, sin embargo, era Maguire quien tenía un mayor salario.

Kirsten Dunst y Tobey Maguire en "Spider-Man". Foto: Instagram

“La disparidad salarial entre Spider-Man y yo era muy extrema. Ni siquiera lo pensé. Estaba como ‘oh, sí, Tobey está interpretando a Spider-Man’ (…) ¿Pero sabes quién estaba en la portada del póster de ‘Spider-Man 2’? Spider-Man y yo”, dijo la acriz.

Cambios de Kirsten Dunst en "Spider-Man"

Aunque esto no fue todo lo que sucedió durante su participación en “Spider-Man”, cuando tenía 19 años, pues también le habría pedido que se sometiera a un tratamiento para enderezar sus dientes.

Dunst detalló que los productores la llevaron con un dentista para comenzar con el tratamiento, sin embargo, ella se negó y fue apoyada por la directora y actriz Sofia Coppola que la apoyo en todo momento.

Te puede interesar: Andrew Garfield quería un Spider-Man bisexual y que este guapo actor fuera su interés amoroso

“Yo dije ‘mmm a mí me gustan mis dientes”, dijo la actriz quien señaló que Coppola la ayudó a sentirse bien y le dijo que le encantaban sus dientes. Luego de ello trabajaron en varios proyectos, entre ellos “Las vírgenes suicidas”.

Ante los rumores de un multiverso en "Spider-Man: No Way Home” -que llegará a las salas de cine el 17 de diciembre de este año-, la actriz fue cuestionada en Variety sobre una aparición en esta entrega, algo que negó pero no lo descartó del todo si le ofrecieran un papel.

Kirsten Dunst en "Spider-Man". Foto: Instagram

SIGUE LEYENDO:

WandaVision predijo fecha del primer tráiler de Spider-Man ¡y nadie lo notó!

Elsa Aguirre: Así fue la historia de la actriz de Cine de Oro con una MUJER que la intentó conquistar

Ella es Marian Franco, la actriz de cine para adultos que saldrá en la nueva película de Iñárritu