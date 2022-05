Tecate Comuna 2022: Cartel, precios, fecha y todo lo que debes saber sobre el festival

Recientemente, se dio a conocer quienes se presentarán en la siguiente edición del festival Tecate Comuna, el cual regresa luego de 2 años de posponerse debido a la pandemia de Covid-19.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Tecate Comuna 2022?

De acuerdo con el cartel que circula en redes sociales, la cuarta edición del Tecate Emblema se llevará a cabo el 22 de octubre en el Parque Ecológico ubicado en el estado de Puebla.

Además, el evento musical organizado por Ocesa y Apodaca group, promete 30 actos en vivo, los cuales iniciarán a partir de las 12:00pm y terminarán hasta las 2:00am.

¿Quiénes se presentarán en Tecate Emblema 2022?

Para esta cuarta edición, los actos principales son: Panteón Rococo, Los Auténticos Decadentes, Molotov y Caligaris.

A su vez, se presentarán artistas como Siddhartha, Kenia OS, Danny Ocean, Sublime with Rome, Love of Lesbian, Enanitos Verdes, MC Davo, Reyno, La Lupita, Gondwana, Hello Seahorse! Charles Ans, The Change, Dorian, Daniela Spalla, La Vela Puerca, Bratty, Vanessa Zamora, Airbag, Noah Pino Palo, Rubytates, Out of Control Army, Banda Conmoción y Fran.

(Créditos: Twitter / @TecateComuna)

¿Cuándo puedo comprar mis boletos?

Los boletos estarán disponibles por medio de la preventa Citibanamex el siguiente 19 y 20 de mayo. Pero, la venta general será a partir del 21 de mayo. Además, habrá tres tipos de boleto disponibles: general, comfort pass y VIP.

¿Qué beneficios tiene cada boleto?

General : Este boleto tiene un precio de 750 pesos . Entre sus beneficios está el acceso al festival y sus 3 escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de foof trucks y experiencias de marcas.

: Este boleto tiene un precio de . Entre sus beneficios está el acceso al festival y sus 3 escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de foof trucks y experiencias de marcas. Comfort Pass : Este tiene un precio de 970 pesos . Sus beneficios son el acceso al festival y a sus 3 escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de food trucks, experiencias de marcas, baños privados con aire acondicionado y entrada exclusiva y rápida al festival.

: Este tiene un precio de . Sus beneficios son el acceso al festival y a sus 3 escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de food trucks, experiencias de marcas, baños privados con aire acondicionado y entrada exclusiva y rápida al festival. VIP: Con un valor de 1450 pesos, este boleto promete acceso al festival y a sus 3 escenarios, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, zona de food trucks, experiencias de marcas, carril de acceso rápido al festival, zona exclusiva con sombra, pit lateral en escenario principal, zona de mesas comunes, baños VIP y zona de food trucks exclusiva.

