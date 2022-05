Manelik niega romance con Raúl Araiza: "No lo culpo, soy encantadora"

La difusión del rumor en torno a que Raúl Araiza estaría interesado en la estrella de "Acapulco Shore" Manelyk González y que era correspondido encendió las redes sociales este lunes luego que diversos medios retomaran la noticia y quedara en el aire un posible romance entre la participante de "Las Estrellas Bailan en Hoy" y el conductor del famoso matutino de Televisa.

A solo unas horas que la noticia se volviera viral en las redes, ha sido la propia modelo e influencer quien ha salido al paso de los rumores y descartó que entre ambos famosos exista lo más parecido a un posible romance, además que reveló que se encuentra soltera y disfrutando de este momento de éxito en su vida.

Fue a la salida de Televisa en donde Manelyk González fue entrevistada por la prensa y cuestionada sobre el tema, el cual salió al a luz esta semana tras lo publicado por el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, en su columna de El Heraldo de México, en donde refirió que la atracción entre ambos personajes se dio desde el instante mismo en el que se conocieron y que incluso ya estarían planeando salir.

Manelik asegura que no está saliendo con Raúl Araiza y que se encuentra soltera

La difusión de la noticia dejó sorprendidos a más de uno y fue Álex Kaffie quien entró en detalles sobre lo que está ocurriendo entre las dos celebridades de la televisión:

"Las miradas incendiarias entre ambos se presentaron desde el minuto uno que se conocieron ahora que ella participa en 'Las estrellas bailan en hoy', el concurso de baile matutino que él conduce. El actor y conductor de Televisa y la exintegrante del programa Acapulco Shore, me entero, ya intercambiaron teléfonos ¡y han acordado ir a cenar 'un día de estos'!", se lee en el texto del famoso periodista.

Ante esta noticia y tras la polémica generada, Manelyk aclaró si realmente es cierto que Raúl Ariza está detrás de ella y que ya planean una salida para conocerse: "No sé, me estoy enterando, ¿cómo? ¿le gusto? Pues no lo culpo, soy encantadora, ¿qué más te puedo decir?", declaró la infuencer.

Manelik también aseguró que a partir de ahora pondrá más atención para averiguar si Araiza realmente la corteja, al tiempo que aclaró en estos momentos se encuentra disfrutando de su soltería y no desea formalizar una nueva relación: "Estoy soltera, pero no quiero compromisos y menos con mis compañeros de trabajo, y eso incluye a todos, a todos", explicó.

En un video compartido en el canal de YouTube del periodista de espectáculos Eden Dorantes, Manelik aseguró sentirse emocionada con ese rumor, ya que no descarta volver a enamorarse: "Estoy soltera, repito, soltera pero nunca sola, pero vamos a ver qué nos depara el futuro", concluyó.

