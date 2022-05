Raúl Araiza y Manelyk González se gustan tanto que hasta "se les eriza la piel cada que están cerca" |VIDEO

"Las Estrellas Bailan en Hoy", concurso de baile que se realiza durante dicho programa matutino ya ha empezado a dar de qué hablar, y es que se han comenzado a desatar los rumores que indican una atracción física entre una participante del reality y un conductor de la emisión y al parecer ya hasta han intercambiado teléfonos.

Se trata de nada menos que el actor y conductor Raúl Araiza y la exintegrante de Acapulco Shore y La Casa de Los Famosos, Manelyk González. De acuerdo con lo que publica el periodista de espectáculos Álex Kaffie, se gustan al grado de que "se les eriza la piel cada que están cerca".

Según lo que relata en "Sin Lisonja", ya hasta han planeado una cita para una cena, situación que le pone más interés a la tercera temporada del reality, en el que la polémica famosa hace dupla con Carlos Speitzer, hermano mayor de Alejandro.

"Las miradas incendiarias entre ambos se presentaron desde el minuto uno que se conocieron ahora que ella participa en Las Cero Estrellas Bailan En Hoy, el concurso de baile del matutino que él conduce en Las Estrellas. El actor y conductor de Televisa y la exintegrante del programa basura Acapulco Shore, me entero, ya intercambiaron teléfonos ¡y han acordado ir a cenar "un día de estos"! ¡Iuuuuuu!", escribió Kaffie.

Esta información ya ha llegado hasta los oídos de la exprometida de Jawy Mendez, y al ser cuestionada al respecto no manifestó sorpresa y dijo "no lo culpó (a Raúl) soy encantadora".

“Me estoy enterando de que le gusto, pero no lo culpo, soy encantadora, voy a poner atención porque no sabía, estoy soltera pero no quiero compromisos y menos con mis compañeros de trabajo y eso incluye a todos... estoy emocionada por este chisme, le voy a escribir ahorita mismo le voy a decir 'papacito mi amor'”, dijo la ahora bailarina.