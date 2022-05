Eduardo Yáñez recuerda su infancia dentro de una cárcel; comía con los presos | VIDEO

Este 10 de mayo algunas celebridades dedicaron emotivos mensajes a sus mamás que ya fallecieron, entre ellos se encuentra el actor Eduardo Yáñez que recordó algunos de los momentos que marcaron su infancia como los días en los que estuvo dentro de una prisión.

En entrevista con “Ventaneando”, el actor habló de la ausencia de su mamá, la señora María Eugenia Luévano, y lo difícil que ha sido el Día de las Madres desde que falleció en 2020 a los 82 años.

“La extraño más que nunca, cada tiempo que pasa en lugar de acostumbrarte a que ya no está te hace más falta. Te das cuenta de cuánta falta de hace lo que antes de parecía una tontería”, dijo.

Eduardo Yáñez recuerda su infancia este 10 de mayo. Foto: Instagram @eduardoyanezofc

El actor de “Destilando amor” recordó momentos graciosos con su mamá que también fueron parte de su infancia y que lo hacen recordarla con un gran cariño. Entre ellos aquel en el que ella esperaba en la calle hasta que él se iba a la escuela.

“Me daba pena, ahorita como me gustaría tener a esa persona que se preocupaba por mi salud (…) Todas esas situaciones, son pequeñas, son detalles por los que cuantas cosas cambiaría para que volviera a suceder o que ella lo volviera a hacer y ya no está”, añadió.

Su infancia en una prisión

Eduardo Yáñez pasó gran parte de su infancia en una cárcel pues su madre trabajaba como celadora, por lo que estuvo en este lugar acompañándola en más de una ocasión compartiendo tiempo con los presos.

"Todo el mundo me quería cargar, todo el mundo quería que estuviera con ellas. Lo mismo los presos, llegué a comer en el comedor con ellos y no había ningún problema, al contrario, todos me querían traer de un lado para otro", dijo.

Describió su infancia como “ruda” y una vez más recalcó que son pequeños detalles los que hicieron grandes sus recuerdos de la infancia llevándolos siempre con mucho cariño: “Así como lo malo en la vida en tu desarrollo te va marcando, estos detalles que te llenan de amor te van marcando también”.

