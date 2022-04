Chyno Miranda: ¿Cuál es su estado de salud hoy miércoles 27 de abril?

La tarde de este martes se confirmaron los rumores que desde enero pasado señalaban un delicado estado de salud de Chyno Miranda, quien continúa luchando contra las secuelas que le dejó el Covid-19, una enfermedad por la que se le tuvo que inducir un coma y que ahora lo mantiene en un cuadro grave por el que amigos han pedido comenzar a rezar por un milagro.

De acuerdo con la última actualización del caso, detallada en el programa “Chisme no Like”, Chyno Miranda actualmente se encuentra grave de salud y se debate entre la vida y la muerte, por lo que sus familiares habrían llamado a un cura para que visitara al cantante. Aunque todo se mantenía como información no confirmada, su ex compañero y cantante, Nacho lanzó un comentario que preocupó a los fans.

Por medio de declaraciones a un medio venezolano, el cantante de nombre Miguel Ignacio Mendoza pidió rezar por la salud de Chyno, confirmando que su salud se ha visto deteriorada; sin embargo, no dio mayores detalles del caso. Desde entonces los fans se mantienen más preocupados que nunca y deseando una pronta recuperación al intérprete de éxitos como "Dónde nos vamos a ver".

Los fans de Chyno Miranda se mantienen atentos al estado de salud del cantante. (Foto: Archivo)

¿Qué ha pasado en las últimas horas?

Asimismo, hay quienes se preguntan cuál es el estado de salud del reguetonero este miércoles 27 de abril, sin embargo, no se ha dado un comunicado por parte de la familia o representantes de Chyno Miranda, por lo que el cantante de "Niña Bonita" seguiría luchando contra las secuelas del Covid-19, aunque se desconoce si en las últimas horas ha habido alguna mejoría o si se encuentra más delicado.

Por su parte, el cantante cumplió la promesa que lanzó a sus fans por medio de un comunicado difundido en Instagram en el que destacó que estaba trabajando "para volver a los escenarios", aunque mantendría "en privado asuntos personales y médicos", un hecho que desde septiembre de 2021 lo mantiene alejado de redes sociales para enfocarse en su salud.

Cabe recordar que tras el contagio en julio de 2020, cuando la pandemia se encontraba en su peor momento, Chyno Miranda estuvo en terapia intensiva y además se enfrentó a una fuerte ansiedad y depresión. Entre los problemas de salud que el coronavirus le trajo, destaca una neurópata periférica que le afectó para hablar y caminar; por otro lado, los médicos lo introdujeron a un coma por una encefalitis, también provocada por el Covid-19.

Hace un par de días Nacho había alentado al público a que todo pintaba de maravilla, pues según detalló al programa "Hoy Día", su excompañero poco a poco iba mejorando. "Está enfocado en su recuperación 100 %. [Una prima de él] me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no habían notado".

