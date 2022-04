Alejandro Fernández: la FOTO más polémica en sus 51 años que lo puso en el ojo del huracán

Este 24 de diciembre, Alejandro Fernández cumple nada más y nada menos que 51 años edad, y será el primero que el cantante pasara ya sin su padre Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021.

En el aniversario de su natalicio no podemos olvidar uno de los momentos más polémicos y virales de 'El Potrillo', como cuando en agosto de 2016 se publicó una fotografía en la que aparece en estado de ebriedad en Las Vegas. Al intérprete de "Me dediqué a perderte" también se le ve sin camiseta y acompañado de dos amigos.

Esta imagen desató diversos comentarios por parte de sus seguidores, así como memes, por lo que el cantante utilizó sus redes sociales para compartir lo avergonzado que se sentía por ella, aunque también reveló que le parecieron divertidas algunas de las publicaciones que su foto suscitó.

Respecto a la imagen se dieron diversas versiones, algunas de ellas señalaban que la foto pudo ser tomada en un antro gay en Guadalajara, pero otras referían que se encontraba celebrando la despedida de soltero y el cumpleaños del empresario Alejandro Valladares.

El cantante aprovechó las redes sociales para hablar de esta imagen. Foto: Especial

Esto fue lo que dijo el cantante

A través de su cuenta de Facebook, el cantante dijo: "Hoy me he estado riendo de las penosas fotos que me tomaron en el XS de las Vegas durante la fiesta y despedida de soltero de unos buenos amigos".

Pese a esto también reveló cómo sentía por todo lo que había generado la fotografía.

"Me siento profundamente avergonzado (...) Dejé que me retrataran de manera ridícula en el proceso. Pero afortunadamente no hice nada que me pusiera a mí o alguien más en peligro, simplemente me comporté como una persona que estaba muy contenta y efusiva celebrando con sus amigos. Por lo que me entristece ver los falsos comentarios que circulan en algunos medios", expresó.

A continuación te compartimos algunos de los memes que surgieron a propósito de su fotografía en Las Vegas.

Los usuarios de redes sociales tundieron con todo al intérprete de "Nube viajera" y "Tantita pena".

