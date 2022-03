Exatlón México: Ana Lago queda ELIMINADA en polémico circuito de All Stars

Un domingo más, donde la adrenalina se hará sentir en el Duelo de Eliminación y al final las lágrimas brotarán al ver que un atleta de Exatlón All Star tendrá que abandonar el reality. En esta ocasión, los sentenciados fueron dos rojos: Heliud Pulido y Ana Lago, así como Doris del Moral de camiseta azul.

Antes de saltar al Circuito Monopark, cada uno de los concursantes se entrevistó con Antonio Rosique para hablar de sus sentimientos y lo que harían para permanecer en el programa.

Doris del Moral: "Estoy nerviosa, pero me pongo a pensar y tengo que agradecerle al destino a Dios a mi papá. Yo me imaginaba en mi casa viendo estos enfrentamientos, pero el tener esa segunda oportunidad... se me dio a mi. El competir contra estos grandes atletas se me dio y con eso estoy completa. Voy a dar lo mejor de mi y te lo voy a demostrar, todavía no me quiero ir. El destino me va a favorecer".

Ana Lago: "Me siento contenta, plena, muy feliz de pertenecer al equipo rojo. Vengo a entregar todo de mi. Voy a salir con toda la garra y coraje que me ha caracterizado. Estoy tranquila y feliz".

Heliud Pulido: De nueva cuenta en esta etapa, el único varón dijo sentirse tranquilo. "Voy a salir con esa llama en el corazón, con ese espíritu inquebrantable. Voy a llegar corriendo, voy a sudar y si me caigo, me voy a levantar; me voy a entregar al 100 por ciento".

Carreras con una sonada polémica

Aunque los tres participantes dieron su máximo esfuerzo, cuando las vidas de cada uno se encontraba en situación crítica se acusó a Heliud Pulido de perder a propósito con tal de ayudar a su compañera de equipo.

Ellos mismos sostuvieron un diálogo donde acordaron salir con todo al circuito; sin embargo, Doris del Moral lo confrontó y le dijo que no era justo que al ser una competencia individual tuviera una estrategia para sacar a la única integrante del equipo azul.

Ana Lago pierde en una jugada cerrada

Después de perder con Ana y Doris, Heliud rompió en llanto y defendió su honor en el encuentro; aseguró que no estaba haciendo ninguna estrategia para favorecer a su compañera roja.

Ya en la etapa crítica, donde las mujeres se enfrentaron y Ana sólo tenía una vida, ambas ganaron al mismo tiempo tras colocar un saco de arena dentro de una red. Antonio Rosique tuvo que revisar la grabación para dar su fallo a favor de Del Moral.

Fue así como la gimnasta de 26 años se supo fuera y no pudo contener las lágrimas. Momentos después compartió su sentir con todos los atletas:

"Revivió esa Ana lago de 16 años que le gusta la competencia. Así me sentí, ese pique, reviví. Encontré esfuerza interior que después de esa operación ya había perdido. A veces ir a cada Duelo de Eliminación era complicado porque no sabía si mi rodilla iba a aguantar, pero salí a dar mi máximo esfuerzo. La evolución que tuve fue notoria. Estoy satisfecha con lo que hice en estas cinco semanas. Me voy con muchísima motivación para regresar a Monterrey, a la gimnasia, me siento feliz de haber venido aquí".

