Aficionado del Atlas TRAICIONA a su equipo para ir a "carnita asada" con hinchas de Monterrey | VIDEO

El verdadero aficionado de algún equipo no es aquel que se va a los golpes contra la gente que apoya otros colores, sino el que disfruta del deporte y sabe reconocer resultados y desempeño de los jugadores. Por desgracia, mucho están lejos de verlo de esta manera como lo que protagonizaron la batalla campal en el Estadio Corregidora.

Sin embargo, existen otros matices que son graciosos y no tienen que pasar de ahí, como el caso de un joven que viste la playera del Atlas, actual campeón del futbol mexicano, y decidió hacer un experimento: gorrearle a sus vecinos la "carnita asada".

Resulta que al joven le llegó el aroma de la carne cuando era cocinada y no se aguanto más, así que lo único que se le ocurrió para poder hacerse de "un taquito" fue cambiarse de camiseta y hacerse el aparecido con ellos para ver si "son tan codos como dicen".

Aficionado del Atlas miente para comer carnita asada

Toda su fechoría la documentó a través de video y lo publicó en Tik Tok, donde le pidió disculpas a la afición rojinegra y lo justificó como una "buena causa". Fue así como puso manos a la obra:

"No sé que le echaron a la carne, pero huele riquísimo y se me antojó un pedacito. Se están preparando para ver el partido de Rayados de Monterrey. Evidentemente yo no le voy a Rayados de Monterrey, pero se me ocurrió una idea: me acordé que hace tiempo compré esta playera (Monterrey). ¡Discúlpenme, afición rojinegra, pero es por una buena causa! Aquí nos vamos a dar cuenta si es que los de Monterrey son codos o no", narró el usuario de la cuenta @arturogonzalezl.

Tras preguntarles por el canal en que iban a transmitir el partido, los cuatro jóvenes que estaban en el patio le pidieron que se les uniera. Acto seguido, el hombre cantó victoria con una sonrisa: "ya me invitaron".

Fue así como pudo deleitarse con comida, bebida y en pago aplaudió el desempeño del equipo al que no le va y hasta gritó los goles y besó el escudo de Rayados.

Si deseas ver el video DALE CLIC AQUÍ.

(Foto: Captura de pantalla)

¿Confesó su crimen el "zorro"?

Al ser parte de un video que publicó en redes sociales, el hombre se vio obligado a confesar su crimen, pues los vecinos se portaron muy bien con él. "Ya no aguanto más. Me está preguntando acá el primo, que por qué le voy al Monterrey si soy de Jalisco...", dijo entre risas.

Sin embargo, todos se sorprendieron cuando aceptó que no le iba al Monterrey y que era seguidor del Atlas, "pero la carne olía bien rico". Contrario a enojarse, los chicos soltaron la carcajada y pidieron que le quitaran la camiseta.

Si quieres ver el video DALE CLIC AQUÍ.

(Foto: Captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

Tabata Jalil eleva la temperatura en bikini blanco y recibe muchos elogios | FOTO

Surge VIDEO de Christian Nodal a los 18 años cantando 'Adiós Amor' completamente desafinado

"Tienen que generar vistas, el morbo vende": Yalitza Aparicio y Superholly se reúnen tras polémica | VIDEO