"Tienen que generar vistas, el morbo vende": Yalitza Aparicio y Superholly se reúnen tras polémica | VIDEO

Finalmente dos de las mujeres de las que mucho se habló en recientes fechas lograron juntarse. Yalitza Aparicio y Superholly se reunieron para platicar largo y tendido. Aunque el anuncio del encuentro lo realizaron ambas a través de sus respectivas redes sociales, fue hasta la tarde de este jueves cuando soltaron el tan esperado video.

La actriz y la maestra de inglés, ambas influencers, se postraron frente a la cámara para hablar de la educación, así como de sus experiencias en la escuela; sin embargo, también le dedicaron unos minutos a leer y responderles a sus seguidores las diversas preguntas que les mandaron.

De entre varias preguntas, no faltó quien abordó el tema que las juntó: el análisis del inglés de la protagonista de la película "Roma" de Alfonso Cuarón. Superholly, quien tiene la dinámica de calificar la lengua de Shakespeare en voz de algunos actores mexicanos lo hizo con Yalitza a raíz de una publicación que la elogió en este sentido. Sin embargo, algunas figuras del espectáculo no lo vieron bien y generaron toda una polémica.

¿Qué es lo que mencionaron Yalitza y Superholly de la polémica?

Para empezar, Holly Grace Marie Tuggy, nombre real de la youtuber, mencionó que le agradó mucho que Yalitza no se haya involucrado en el "chisme" y que no lo haya tomado a mal. Incluso recordó que "en ese programa" la cuestionaron al respecto y ni así lograron engancharla.

"O sea, tú hablaste lindísima de mi, que hasta yo dije: 'no me lo merezco' O sea, pudo haber dicho 'qué necesidad de haber subido el video'. Yo lo hubiera aceptado y lo hubiera tomado como crítica constructiva, pero no, fuiste súper linda", mencionó Superholly.

Por su parte, la actriz afirmó que es algo que siempre trata de manejar aunque "en algún momento me van a hacer caer", pero trata de no envolverse en cosas que no tienen razón debido a que ambas siempre tuvieron buena comunicación.

"Es algo que me ha pasado hasta con mis colegas actores en donde a veces dicen: 'fulano o sutana habló mal de ti y qué opinas al respecto'. A mi no me lo ha dicho, yo no la he escuchado", dijo la oaxaqueña.

¿Qué piensan de los medios de comunicación?

En este sentido, manifestaron cierta empatía con la presa que intentó confrontarlas, pues al igual que en las plataformas virtuales tienen que hacer cosas para llamar la atención de los internautas :

"Tienen que generar vistas, generar ruido de alguna manera. Lamentablemente, sí, el morbo vende y lo saben. No hay nadie que lo sepa más que ellos. En YouTube también entendemos que necesitas llamar la atención para que la ente te haga clic en tu video, si quieres vistas, no estamos haciendo videos para que no los vean. Entonces sí entendemos hasta cierto punto...".

Sin embargo, calificaron como poco ético el hecho de que se valgan de exageraciones y mentiras, además de valerse de la "flojera de la gente" que no se da el tiempo para investigar las cosas.

