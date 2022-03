"Fue una emboscada": aficionado de Atlas narra su escalofriante verdad de la pelea en La Corregidora | VIDEO

Un aficionado tapatío del Atlas de Guadalajara, narró a través de su perfil en Facebook, la odisea que pasó junto con su novia la tarde del sábado en que su equipo visitó la cancha de los Gallos Blancos del Querétaro en duelo de la jornada nueve del torneo Grita por la paz 2022, sin saber que ambos estarían en riesgo de ser agredidos por una gresca que inició en las gradas del estadio y culminó en un episodio lamentable con más de 20 personas heridas.

El usuario de apellido Estremo, indicó que viajó junto con su novia al estadio de los Gallos como parte de los festejos de la afición por el reciente campeonato del equipo rojinegro, quien es el actual campeón del futbol mexicano, por lo que la afición acompaña al equipo a diferentes plazas en toda la república donde los zorros juegan de visitantes.

Previo a esta visita, el aficionado indicó que históricamente las aficiones de Atlas y Gallos tienen rencillas porque hace ya algunos años, los rojinegros se enfrentaron a los queretanos en un duelo crucial para evitar el descenso, en aquella ocasión los atlistas vencieron a los gallos y con ello los mandaron a la categoría inferior, lo que detonó el encono contra el equipo rojinegro, cuestión que no ha quedado olvidada.

El joven indicó que se encontraba en las gradas junto con su novia y aficionados del Atlas, luego de que previamente fueron cateados y revisados a conciencia por parte de la seguridad privada del estadio, quienes prácticamente les quitaron todo, solo los dejaron pasar con celulares y su cartera, incluso les quitaron sus chamarras y sudaderas, con las que usualmente los aficionados se cubren la playera (cosa que no debería suceder) y no provocar a las aficiones rivales.

El partido se llevaba con tranquilidad en la cancha, con un gol del argentino Julio Furch, Atlas ganaba a los Gallos de Hernán Cristante en el minuto 60 del tiempo corrido; sin embargo, todo comenzó a descomponerse cuando los aficionados atlistas comenzaron a ser agredidos por barristas y gente de Querétaro, quienes de acuerdo con el joven llevaban todo tipo de objetos, cosa que no debería haber sucedido por los filtros de seguridad.

El muchacho al sentirse en riesgo trató de tranquilizar a su novia, ya que de acuerdo con su narración, la barra del Querétaro estaba del otro lado del estadio y de repente, (no se sabe la razón), los rivales comenzaron a correr desde el otro lado del estadio para sumarse a los agresores que comenzaron a acorralar a los atlistas, sin que existiera una puerta o reja que detuvieran su paso.

Los aficionados compartieron su relato en Facebook

Se atrincheraron en el túnel de los vestidores

El resultado fue que la afición que viajó a Querétaro fue desalojada de las gradas y tanto el muchacho como su novia, corrieron en cuanto un grupo de atlistas se armó de valor y les hizo frente a los agresores, él mismo les agradeció porque si no hubiera sido por ellos, quizá no habría podido salir y bajar al campo de juego, sitio en el que aparentemente estarían a salvo, pero no fue así, ya que también fueron perseguidos hasta la zona de la banda de ambos equipos.

Una vez en ese sitio, los jóvenes y aficionados del Atlas se atrincheraron en el túnel que da hacia los vestidores, lugar en el que permanecieron hasta que pudieron salir varias horas después, todos sin playera para evitar ser el blanco de más agresiones; de acuerdo con sus dichos, fue una emboscada lo que les prepararon y no hubo reacción por parte de la seguridad para resguardarlos.

La relatoría de los hechos fue acompañada por un video publicado en Facebook que ya cuenta con más de un millón de reproducciones; este caso coincide con otros que han ido saliendo en las últimas horas en el sentido de que los atacantes golpearon a quienes portaban la playera del Atlas sin importar, si eran mujeres o niños, lo que generó repudio entre la afición no sólo de ambos equipos sino de todo el país.

