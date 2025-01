"Proceso de elección judicial derivará en un nuevo sistema de impartición de justicia", afirma Raúl Contreras

La importancia de este proceso de elección judicial es que lo que resulte será un nuevo sistema de impartición de justicia, aseguró Raúl Contreras, ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista para El Heraldo Televisión, Contreras explicó que en la exposición de motivos de la reforma constitucional se indicó que, a nivel mundial, la ciudadanía tiene una mala valoración del papel de los juzgadores.

“Repito, no es un problema exclusivo de nuestro país; esto se debe por la naturaleza de la labor de un juzgador, un juzgador siempre estará quedando mal con una de las partes y bien con la otra, y ahora con tanta acumulación de trabajo, con tantos recursos que se han venido instaurando, con la doctrina del respeto a los derechos humanos, al debido proceso y la presunción de inocencia, los procesos judiciales tardan demasiado tiempo, entonces la gente, cuando recibe una sentencia, a veces no le entiende, a veces no le gusta y desde luego que por todas estas cuestiones piensa que la justicia es algo que no se dio porque no fue pronta y expedita”, explicó.

Juzgadores deberían tener mayor legitimación política al ser electos

Agregó que también se estipuló en la reforma que los juzgadores deberían tener mayor legitimación política al ser electos de manera popular y no estar comprometidos con los otros poderes.

“Entonces, la reforma que se envió, que tiene como trascendencia la fundación de un nuevo sistema judicial en el país, porque no sólo vamos a ver la elección de ministros, magistrados y jueces, que son más de 800 cargos en esta elección, sino también 18 estados de manera concurrente (incluida la CDMX) van a ir a elecciones de juzgadores locales; entonces estamos hablando de que lo que resulte será un nuevo sistema judicial de impartición de justicia, así que esa es la trascendencia”, enfatizó.

Aseguró que la cercanía de los jueces con los ciudadanos es un reto no sólo porque se trata de un proceso electoral inédito, sino porque la gente espera una mejor impartición de justicia.

Raúl Conteras destacó la importancia del trabajo que realicen los candidatos para informar a la gente, ya que no es un proceso fácil y es una elección inédita de muchos nombres.

“La crítica, pues está muy atenta de que no haya involucramiento de los factores reales de poder en el proceso, que no vaya a haber financiamiento ilegal... así que los retos son muchos”, señaló.

Retos de este inédito proceso

La reforma establece que tendrán que haber sentencias en menos de seis meses.

La Corte tendrá que emitir nuevos acuerdos para ser un verdadero tribunal constitucional.

Los nuevos jueces que sean elegidos deberán estar mucho más en contacto con la ciudadanía.

Se trata de una reforma que cambiará la cara que actualmente se conoce del Poder Judicial.

Boletas electorales

Conoce cómo son las 6 papeletas mediante las cuales la ciudadanía emitirá su voto para elegir a ministros, magistrados y jueces, en una elección extraordinaria histórica para el país, donde se renovará al poder judicial

Por Misael Zavala

La elección judicial no solo será la primera en su historia, también es una nueva y compleja manera de que la ciudadanía emita su voto en los comicios que se celebrarán el primer domingo de junio. Un total de seis boletas electorales serán entregadas a los ciudadanos para elegir a ministros de la Corte, jueces y magistrados.

A comparación de las elecciones comunes, en las que una persona significa un voto, en la elección judicial un persona significará seis votos, lo cual eleva el nivel de complejidad al entrar a la mampara y elegir a los candidatos de su preferencia.

En este caso, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya aprobó las seis boletas electorales que se van a utilizar en la jornada, será cuestión de semanas para que la empresa Talleres Gráficos de México las imprima.

De acuerdo con el órgano electoral, las boletas tendrán un folio con número progresivo y datos como nombre del proceso electoral, elección específica, entidad federativa, distrito electoral o jurisdicción correspondiente.

Asimismo, las boletas son consideradas como un asunto de seguridad nacional, garantizando la legalidad y confiabilidad del proceso electoral.

Estatus de los estados en la reforma judicial

18 entidades homologaron sus constituciones locales para realizar la elección de personas juzgadoras el próximo1 de junio. FOTO: El Heraldo de México

18 entidades homologaron sus constituciones locales para realizar la elección de personas juzgadoras el próximo1 de junio.

Estados que ya homologaron:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Veracruz

Tabasco

Campeche (elección hasta 2027)

Quintana Roo

Tres estados ya tienen iniciativa, pero están pendientes por aprobar

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca (elección hasta 2027)

Once entidades no tienen reforma:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Guerrero

Guanajuato

Morelos

Puebla

Chiapas

Yucatán

Nuevo León

