Anuncian cierres viales para el 4 de febrero en estas VIALIDADES de CDMX

Empleados del Hospital Gea González anunciaron que el próximo martes 4 de febrero realizarán un bloqueo en calzada de Tlalpan y avenida San Fernando, en la zona de hospitales que se ubica al sur de la Ciudad de México. Se prevé que la protesta inicie a las 08:30 horas.

El lunes 3 de febrero será un día feriado oficial, por lo que los trabajadores del Estado bancarios y los estudiantes del nivel básico no tendrán clases, sin embargo para el martes 4 de febrero ya todos regresarán a sus actividades habituales, por lo que este bloqueo complicará la vialidad en caso de que se lleve a cabo.

"Empleados del Hospital Gea González cerrarán las vialidades de Calzada de Tlalpan y San Fernando en protesta por las precarias condiciones laborales y la falta de pago en tiempo y forma. Si alguien más desea unirse a la manifestación, puede comentarlo aquí. Varios trabajadores han sido afectados y es una situación indignante", señala el anuncio con el que se convoca a la manifestación.

Anuncian bloqueo para después del "puente" del 3 de Febrero

Tras la publicación, algunas personas comentaron en redes sociales sobre la posible afectación vial que habrá. "No, gracias. Sólo no afecten el tráfico, quédense en las banquetas con sus pancartas, porfa", "a unirse", "están avisando con tiempo. Tomen sus precauciones, para que no luego ofendan a los doctores por pelear para mejores condiciones laborales", "se agradece el aviso con anticipación", señalaron.

Como alternativas viales se pueden utilizar:

Viaducto Tlalpan

Avenida Insurgentes Sur

Marchas y bloqueos para HOY, jueves 30 de febrero de 2025

COMISIÓN DE PENSIONADAS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 10:00

LUGAR: Zócalo de la Ciudad de México.

MOTIVO: Solicitan audiencia con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para solicitar el pago de pensiones alimenticias, de vales de despensa, se retome el pago por medio de transferencia bancaria, así como un alto a la discriminación por parte del área de pagaduría y se mantenga una comunicación eficiente y directa con las pensionadas.



GREMIO GASERO NACIONAL A.C.

HORA: 10:00

LUGAR: Comisión Reguladora de Energía en (Periférico) Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez., Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Realizarán una conferencia de prensa con el fin de informar sobre los resultados de la reunión con funcionarios de dicha dependencia en relación a un acuerdo sobre un margen de ganancia que les permita continuar con la distribución de gas licuado de petróleo (LP).



RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” (RED TDT).

HORA: 16:00

LUGAR: Secretaría de Gobernación (SEGOB).

MOTIVO: Mitin “Acción Urgente”, para exigir la libertad del indígena tzotzil, defensor de Derechos Humanos en Chiapas, quién fue detenido de manera arbitraria el 24 de enero por elementos de la Policía Municipal, en la colonia Santa Cruz, Ejido El Pinar, San Cristóbal de las Casas, siendo hasta el momento su paradero desconocido.



VECINOS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES ERMITA ZARAGOZA Y LA COLMENA.

HORA: 17:00

LUGAR: Estación “Acatitla”, línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM). Calz. Ignacio Zaragoza s/n., Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Se concentrarán con el fin de acordar las acciones a seguir, de no obtener respuesta satisfactoria a su solicitud del pago de folios por inundaciones que les otorgaba la Alcaldía, lo anterior derivado de la mesa de dialogo que sostendrá una comisión de vecinos con funcionarios del área de Concertación Política de la demarcación.



FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO (FPR).

HORA: Durante el día.

LUGAR:

1.- Palacio Nacional.

2.- Secretaría de Gobernación (SEGOB).

MOTIVO: “¡Jornada Nacional de Lucha!”, para exigir al Gobierno Federal y de la Ciudad de México solución a sus demandas de salud, alimentación, trabajo y justicia para la clase obrera y el pueblo mexicano.



COLECTIVA “LAS BRUJAS DEL MAR”.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Centro Femenil de Reinserción Social “Santa Martha Acatitla”. en Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de violencia vicaria y que el presunto agresor sea vinculado a proceso penal por los delitos de violencia familiar y abuso sexual infantil.



FRENTE POPULAR REVOLUCIONARIO (FPR) DEL ESTADO DE OAXACA.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Av. Insurgentes Sur No. 1089, Col. Noche Buena, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Mitin “Por los Derechos del Pueblo Trabajador ¡Organización y Movilización!”, en contra de los megaproyectos y los programas asistencialistas que afectan al pueblo y favorecen a los grandes monopolios que han anunciado sus inversiones en México.

