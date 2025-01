Exalcalde de Tula es liberado tras pagar 25 mdp por desvíos de Estafa Siniestra

Un juez de control penal de Pachuca, Hidalgo, sentenció a cuatro años de prisión y un pago de 25 millones de pesos como reparación del daño al exalcalde de Tula, Manuel “N”, acusado de desviar más de 66 millones de pesos en el esquema de corrupción conocido como “La estafa siniestra”.

El exedil accedió a un procedimiento abreviado en el cual aceptó su responsabilidad en las imputaciones que realizó el Ministerio Público en su contra y con ello renunciar al juicio oral, para aceptar la sentencia que fue susceptible al cambio de la prisión por trabajo comunitario.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acusó al expresidente municipal de desviar más de 66 millones de pesos en 2021 que serían destinados para la atención de los damnificados de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula.

El 14 de agosto de 2023 el exmunícipe fue aprehendido por elementos de la policía investigadora de la PGJEH que lo imputó por la comisión de delitos en agravios de la administración pública municipal para tres adjudicaciones directas que se concedieron para distintos proyectos que no se ejecutaron.

Fue aprehendido en 2023. Foto: Procuraduría del Estado de Hidalgo

PGJEH ha recuperado 104 millones

Desde que comenzó la administración de Julio Menchaca Salazar en septiembre de 2022, la PGJEH ha recuperado 104 millones de pesos, de los cuales 4.2 millones de pesos fueron en Epazoyucan, 4.6 millones de pesos de Pisaflores, 2.6 millones de pesos en Huautla, 58 millones de pesos de Pachuca, y casi un millón de pesos del gobierno estatal.

Hasta el momento han sido vinculados a proceso 18 exfuncionarios, de quienes nueve fueron ex alcaldes que presuntamente participaron en el esquema de corrupción en el que se desviaron millones de pesos del ejercicio fiscal de 2022.

Entre los ex servidores públicos implicados se encuentran el ex contralor estatal, César “N”, quien ha sido acusado de haber otorgado los recursos estatales a los ayuntamientos para los proyectos que no se ejecutaron, así como el ex titular de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), Atilano “N”, por la adquisición de un software especializado a sobre costo.

