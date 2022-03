Exatlón México: Doris del Moral es ELIMINADA por Heliud Pulido; así se despidió

La noche de este domingo las emociones volvieron a subir hasta el cielo en Exatlón All Star, pues se celebró otro Duelo de Eliminación donde los tres atletas con el rendimiento más bajo fueron los sentenciados. En esta ocasión fueron dos rojos y una azul quienes tuvieron que salir de la línea de meta.

Doris del Moral, Javier Marquez y Heliud Pulido fueron los elementos que lucharon con todo con tal de mantenerse en el reality deportivo más famoso de México.

¿Qué dijeron los sentenciados?

Doris del Moral: La verdad me siento tranquila, estoy agradecida por este tiempo que he estado en el Exatlón. Un equipo es aquel a pesar de que en las adversidades te apoya y este es el equipo que somos. Daré la mejor versión de mi porque me lo merezco.

Javier Márquez: Quiero ser campeón, se lo prometí a mi hija y lo voy a ser. Creo que esta temporada he dado de qué hablar, le he echado ganas. Trato de sacar lo mejor de mi. El Exatlón es como la vida cotidiana con obstáculos. Voy a divertirme, no sé si sea el último día, pero hay que vivir el día.

Heliud Pulido: Estoy tranquilo, emocionado de correr mi 5ta eliminación, vengo enfocado con ese coraje que necesito para esta eliminación. Sé que voy contra dos azules. Ha sido bastante cruel el Exatlón conmigo. El día de hoy tengo un propósito, alguien se tiene que quedar sin vidas antes que yo.

Doris del Moral pierde todas sus vidas

Sin poder evitar estallar en llanto, Doris mencionó que estaba feliz de haber pertenecido una vez más al programa que reúne a los atletas más fuertes de México:

"Estoy agradecida con el equipo azul y el rojo porque te exprimen todo el tiempo y sacan lo mejor de ti. Muchas gracias, estoy feliz. Me iré a mi casa a comer palomitas y ver quién gana el Exatlón esperando que sea un azul", declaró limpiándose las lágrimas.

Al ser una de las atletas con una gran personalidad, era natural que su salida le doliera también al equipo rojo, de quienes se pasó a despedir; sin embargo, se detuvo con Heliud Pulido para darle un gran abrazo, como limando las asperezas del encuentro. Les dijo a todos que no se portaran mal ahora que no iba a estar o que de menos la invitaran.

