Exatlón México: Fans tunden a Heliud por error en "salida falsa" de Evelyn

Al ser domingo de Duelo de Eliminación, los enfrentamientos en Exatlón All Star cada vez están más intensos y prácticamente todo cuenta. En esta ocasión, el participante rojo Heliud Pulido se quejó de una "salida falsa" de Evelyn Guijarro en un enfrentamiento de parejas.

Tras la acostumbrada letanía de Antonio Rosique y el pitido de salida la atleta azul salió disparada, mientras que el veracruzano alzó los brazos manifestando descontento. "¡Ey!, se robó la salida bien...", gritó el participante con evidente molestia.

¿Qué fue lo que dijo Rosique?

Tras revisar la grabación, el narrador deportivo determinó que la salida de Evelyn fue correcta. "Heliud estaba solicitando una salida en falso, por lo tanto Evelyn ha salido de forma correcta y por consiguiente Heliud es penalizado con tres segundos en la salida. ¡Habrá dos silbatazos!", mencionó.

Después de ejecutar la sanción, Mati y David "La Bestia" se enfrentaron de manera ardua y ya en la zona de tiros el ganador absoluto fue la máxima campeona del reality.

¿Qué dijeron los participantes?

Pulido dijo que entre lo que escuchaba de sus compañeros no supo si fue su error o escuchó mal, "pero bueno, ahí fue una falla muy grande".

Por su parte, Sniper dijo que ella sí salió bien, pero como sé detuvo su adversario sí le molestó, pues la desconcentró. "Obviamente no es la misma ventaja y el mismo ritmo que un hombre a una mujer naturalmente y eso no me importa, lo que me importa es que se perdió", dijo.

Mati Álvarez afirmó que salió con determinación, como si se tratara de una final, con garra y ganas de ganar a pesar de enfrentarse a "La Bestia", quien es un gran atleta.

En redes sociales tundieron a Heliud por su actitud antideportiva y muchos coincidieron en que los rojos son unos tramposos:

"@Heliud_Pulido te considero antideportista y muy engreído y mañoso, tramposo, la verdad no sé cómo es que está donde está, porque para llegar ahí se necesita humildad ante todo", mencionó uno de los usuarios.

